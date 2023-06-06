Simge Sağın'dan Icardi'li pozlar

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı son maç sonrası zaferin tadını taraftarlarıyla çıkardı. Galatasaray Nef Stadyumu'ndaki şampiyonluk kutlamalarına katılan Simge Sağın, sahneye yıldız futbolcu Icardi ile birlikte çıktı.
Takımın santraforu Icardi ve Simge Sağın, Icardi ile özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısını birlikte seslendirdi.
Ünlü şarkıcı, Icardi ile olan görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı.
Galatasaray taraftarının neredeyse tüm sezon söylediği "Aşkın Olayım" şarkısı Simge Sağın ve Icardi'nin sahneye çıkmasıyla, tüm stat tarafından coşkuyla söylendi. Şarkıcı, kutlamalar sonrası Instagram hesabından Icardi ile birlikte çekildiği pozlarını yayınlayınca, fotoğraflar sosyal medyada hızla yayıldı.
Simge Sağın ve Icardi'nin soyunma odasında çekildiği fotoğraflar da özellikle Galatasaray taraftarları tarafından büyük ilgi görürken, Simge Sağın'ın 1,7 milyon takipçili Instagram hesabından yayınladığı pozları sonrası Beşiktaş taraftarları, "Beşiktaş'ın şampiyonluğuna davet edilmeyeceksin", "Sen Beşiktaşlı değilsin", "Kutlamalara katılmamalıydın" gibi eleştirel yorumlarda da bulundu.
Beşiktaş taraftarı olan Simge Sağın, şampiyonluk kutlaması öncesinde yaptığı açıklamada, kutlamaya katılacağını söylemiş ve "Kazananı tebrik etmek büyüklüktür" demişti.
Sağın Icardi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Çok yetenekli bir futbolcu ve benim şarkıma inanılmaz bir hizmet etti. Galatasaray taraftarına da teşekkür ederim. Müzik ve spor birleştirici. Bir Beşiktaşlının şarkısı başka bir tribünde çaldı. Bu tamamen bir kardeşlik. Bu kardeşliğin içinde olmaktan dolayı çok mutluyum. Ben barışın simgesiyim. Sadece şarkı söylerim ve insanları mutlu ederim. Onları mutlu gördükçe ben de çok mutlu oluyorum. Aile terbiyemden bunu gördüm. Kazananı tebrik etmek büyüklüktür. Mauro Icardi ile hiç görüşmedim. Sadece sosyal medyadan takip ediyorum kendisini. Son şampiyonluk daveti için görüştük o kadar, başka da bir şey yok. Şampiyonluk kutlamalarında orada olacağım. Benim orada bir sürü dinleyicim var. Milyonlarca kere şarkımı dinlediler. Beşiktaşlı olabilirim ama benim aynı zamanda sanatçı bir kimliğim var. Şarkım nerede çalarsa, ben orada olurum diyorum” ifadelerini kullanmıştı.
Sağın’ın "Aşkın Olayım" şarkısı Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi’nin gollerinin ardından sezon boyunca stadyumda çalınmıştı. Şarkının Spotify’daki dinlenmeleri Icardi’nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımın ardından da yükselişe geçmişti.