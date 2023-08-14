Sinead O'Connor biyografik bir film hazırlığındaymış: Beni Demi Moore oynasın
1990'da Prince'in "Nothing Compares" adlı şarkısının yeni düzenlemesiyle dünya çapında bir başarı elde eden Sinead O'Connor, 56 yaşında yaşamını yitirdi. Vefatından önce biyografik bir film hazırlığında olan ünlü ismin, yapımda kendisini Demi Moore'un oynamasını istediği iddia edildi.
Dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, 56 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ismin vefatı öncesi hayatından esinlenen biyografik bir film için hazırlık içinde olduğu ileri sürüldü.