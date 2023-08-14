Sinead O'Connor biyografik bir film hazırlığındaymış: Beni Demi Moore oynasın

"DEMI MOORE'A BÜYÜK SAYGI DUYUYORDU"

Konuyla ilgili bir kaynak The Sun'a "Sinead anılarını filme dönüştürmeye hevesliydi ve ekranda nasıl görüneceğine dair bazı fikirleri vardı. Demi Moore'a büyük saygı duyuyordu ve Niamh'ı The Virtues dizisinde izledikten sonra onun gerçek bir yıldız olduğunu düşündü. Sinead, Saoirse'in güçlü olduğunu düşünüyordu ve 2015'te İrlandalı bir göçmeni canlandırdığı Brooklyn'den beri onu seviyordu" açıklamasını yaptı.

Kaynak, film için ilk konseptleri araştırırken Sinead O'Connor'ın üçlü yaklaşım fikrini sevdiğini ve üç farklı aktrisi ön plana çıkaracak bir film tasarladığını da açıkladı.