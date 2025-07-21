Sinem Kobal aşka geldi

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun tatil pozunu sosyal medyada paylaştı.

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Son olarak Her Şeyin Başı Merkür adlı filmle adından söz ettiren ünlü oyuncu Sinem Kobal, ailesiyle tatilde.

N-LIFE HABERLERİ

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Geçtiğimiz ay, eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününde "İyi ki doğdun sevgilim" notuyla paylaşım yapan 37 yaşındaki oyuncu, eşinin tatil pozunu takipçileriyle paylaştı.

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Kobal daha sonra eşi ile verdiği pozu paylaşmayı da ihmal etmedi.

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2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.

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