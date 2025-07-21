Sinem Kobal aşka geldi
Ünlü oyuncu Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun tatil pozunu sosyal medyada paylaştı.
Son olarak Her Şeyin Başı Merkür adlı filmle adından söz ettiren ünlü oyuncu Sinem Kobal, ailesiyle tatilde.
Son olarak Her Şeyin Başı Merkür adlı filmle adından söz ettiren ünlü oyuncu Sinem Kobal, ailesiyle tatilde.
Geçtiğimiz ay, eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününde "İyi ki doğdun sevgilim" notuyla paylaşım yapan 37 yaşındaki oyuncu, eşinin tatil pozunu takipçileriyle paylaştı.
Kobal daha sonra eşi ile verdiği pozu paylaşmayı da ihmal etmedi.
2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.