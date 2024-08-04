Sinem Kobal ile Alp Navruz aynı filmde
Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Sinem Kobal yeni bir film projesiyle geri dönüyor. Kobal ile Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı filme yeni isimler dahil oldu.
2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve kızlarıyla ilgilenen Sinem Kobal, setlere geri döndü!
Kobal, 7 yıl aradan sonra başrolünü üstleneceği “Her Şeyin Başı Merkür" filminde rol alacak.