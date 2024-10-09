Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu itirafı: Tüm hamilelik sürecinde yanımdaydı
Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği ve Lalin ile Leyla adında iki kızı olan Sinem Kobal, bir dergiye kapak oldu. Röportajında hamilelik sürecinde eşinin desteğini ve anne olduktan sonra değişen hayatını anlatan ünlü isim, yıllar sonra setlere dönüşüyle iligi de konuştu.
2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.