Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu itirafı: Tüm hamilelik sürecinde yanımdaydı

Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği ve Lalin ile Leyla adında iki kızı olan Sinem Kobal, bir dergiye kapak oldu. Röportajında hamilelik sürecinde eşinin desteğini ve anne olduktan sonra değişen hayatını anlatan ünlü isim, yıllar sonra setlere dönüşüyle iligi de konuştu.

Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu itirafı: Tüm hamilelik sürecinde yanımdaydı - 1

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.

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Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu itirafı: Tüm hamilelik sürecinde yanımdaydı - 2

Bu süreçte ekranlardan uzak olan ve kızlarıyla ilgilenen Sinem Kobal, Elle dergisinin ekim sayısına kapak oldu.

Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu itirafı: Tüm hamilelik sürecinde yanımdaydı - 3

Ünlü oyuncu, röportajında hamilelik sürecinden anne olduktan sonra değişen hayatına birçok konuya değindi.

Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu itirafı: Tüm hamilelik sürecinde yanımdaydı - 4

"HAMİLELİK SÜRECİNDE KENAN TARAFINDAN SARIP SARMALANDIM"

İki çocuk annesi Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun hamilelik dönemindeki rolü için "Ben tüm bu süreçlerde onun tarafından güzel sarıp sarmalandım, şanslı hissediyorum" dedi.

Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu itirafı: Tüm hamilelik sürecinde yanımdaydı - 5

Kobal, sözlerine "Kenan, tüm süreçlerde, doğum da dahil yanı başımdaydı ve bu hali bizim için bu yolculuğu ve bağımızı bambaşka bir yere taşıdı. Bence olması gereken de bu. Çünkü ebeveyn olmak tüm bu süreci ve sorumlulukları beraber almaya gönüllü olmakla başlıyor" diye devam etti.

Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu itirafı: Tüm hamilelik sürecinde yanımdaydı - 6

"NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUMU KIZLARIMLA KEŞFETTİM"

Annelik serüveninden de bahseden ünlü oyuncu, "Anlatılmaz yaşanır tecrübelerin başında geliyor annelik. Öyle ki her anne ve çocuğa özel biricik bir bağ ve tecrübe. Bana çok şey kattı ve öğretmeye, katmaya da devam ediyor. Ne kadar güçlü olduğumu kızlarımla birlikte keşfettim. Empatim ve toleransım, her şeye bakış açım değişti. Beni çok daha kendiyle barışık ve umut dolu biri yaptığını hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu itirafı: Tüm hamilelik sürecinde yanımdaydı - 7

"KAYGI BOMBA GİBİ DÜŞTÜ YÜREĞİME"

"Kızlardan sonra değişti dediğin karakter özelliklerin var mı? sorusunu da yanıtlayan Kobal, "Olmaz mı? Kaygı bomba gibi düştü yüreğime. Bayağı bir bocaladım ama zamanla göğsümde yumuşatmayı öğreniyorum. Ah nasıl güzel ve zor bir kalp ağrısı anlatamam. Tüm bildiğim duygular genişledi sanki. Artık hepsi sonsuz. Böyle bir duygu haznem olduğundan habersizmişim diyebilirim" dedi.

Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu itirafı: Tüm hamilelik sürecinde yanımdaydı - 8

"EĞLENCELİ BİR ANNEYİM"

Ünlü oyuncu, nasıl bir anne olduğu ile ilgili de "Bence ben eğlenceli bir anneyim. Çok da adlandırmıyorum aslında anneliği, hala tecrübe ediyorum, öğreniyorum. Önemsediğim şey sağlık ve sevmek. Ne olursa olsun sevgi ve neşe ön planda olsun gerisi hallolur" ifadelerini kullandı.

Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu itirafı: Tüm hamilelik sürecinde yanımdaydı - 9

"HEM DE NASIL ÖZLEMEK"

Öte yandan 7 yıl aradan sonra “Her Şeyin Başı Merkür" filmiyle setlere dönen Kobal, "Uzun bir ara verdiğin mesleğine geri döndün. Özlemiş misin?" sorusunu şöyle cevapladı:

"Özlemek mi? Hem de nasıl özlemek... Ben setlerde büyüdüm. Ekip ruhunu, yaratıcı süreci çok seviyorum. 'Her Şeyin Başı Merkür' filmi tam bir kavuşma hissi yarattı bende. Çok duygulandım, heyecanlandım ve çok mutlu olduğum bir set oldu. Çok da içime sindi. Şimdi kalbim elimde 13 Aralık'ta vizyonda seyirciyle buluşmasını bekliyorum."

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