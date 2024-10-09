Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu itirafı: Tüm hamilelik sürecinde yanımdaydı

"NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUMU KIZLARIMLA KEŞFETTİM"

Annelik serüveninden de bahseden ünlü oyuncu, "Anlatılmaz yaşanır tecrübelerin başında geliyor annelik. Öyle ki her anne ve çocuğa özel biricik bir bağ ve tecrübe. Bana çok şey kattı ve öğretmeye, katmaya da devam ediyor. Ne kadar güçlü olduğumu kızlarımla birlikte keşfettim. Empatim ve toleransım, her şeye bakış açım değişti. Beni çok daha kendiyle barışık ve umut dolu biri yaptığını hissediyorum" ifadelerini kullandı.