Sinem Kobal'dan tatil paylaşımları

Sinem Kobal, ailesiyle çıktığı Mauritius tatilinden yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.

Sinem Kobal'dan tatil paylaşımları - 1

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Sinem Kobal, Mauritius paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

N-LIFE HABERLERİ

Sinem Kobal'dan tatil paylaşımları - 2

Eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla tatile çıkan Kobal'ın renkli paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Sinem Kobal'dan tatil paylaşımları - 3

Kobal'ın annesi Nuray Kobal da tatilde kendilerine eşlik etti.

Sinem Kobal'dan tatil paylaşımları - 4

Deniz ve güneşin tadını çıkaran yıldız, kumsal pozlarını paylaştı.

Sinem Kobal'dan tatil paylaşımları - 5

Kobal paylaşımlarında "Hamilelik emzirme lohusalık tekrar hamilelik emzirme lohusalık döngüsünden çıkmışımdır" ifadelerini kullandı.

Sinem Kobal'dan tatil paylaşımları - 6

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.

İşte Kobal'ın tatil paylaşımları...

Sinem Kobal'dan tatil paylaşımları - 7
Sinem Kobal'dan tatil paylaşımları - 8
Sinem Kobal'dan tatil paylaşımları - 9
Sinem Kobal'dan tatil paylaşımları - 10
Sinem Kobal'dan tatil paylaşımları - 11
Sinem Kobal'dan tatil paylaşımları - 12
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