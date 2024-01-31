Sinem Kobal'dan tatil paylaşımları
Sinem Kobal, ailesiyle çıktığı Mauritius tatilinden yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Sinem Kobal, Mauritius paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Sinem Kobal, Mauritius paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.
Eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla tatile çıkan Kobal'ın renkli paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Kobal'ın annesi Nuray Kobal da tatilde kendilerine eşlik etti.
Deniz ve güneşin tadını çıkaran yıldız, kumsal pozlarını paylaştı.
Kobal paylaşımlarında "Hamilelik emzirme lohusalık tekrar hamilelik emzirme lohusalık döngüsünden çıkmışımdır" ifadelerini kullandı.
2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.
İşte Kobal'ın tatil paylaşımları...