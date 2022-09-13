Sınırdışı edilen yıldız tenisçi Novak Djokovic için yeni karar

Haberler | 13.09.2022 - 08:17
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı 9 kez kazanan yıldız tenisçi Novak Djokovic, corona virus aşısı yaptırmadığı halde yaptırmış gibi beyanda bulunduğu gerekçesiyle söz konusu ülkeden sınırdışı edilmesi sonrası yeni bir gelişme yaşandı.
Mayısta yapılan seçimi kazanan Anthony Albanese'nin başbakan olması, şartları değiştirdi. Sıkı bir tenis tutkunu olan Başbakan Albanese, Djokovic'e uygulanan yasağın kaldırılması için harekete geçti.
Ülkeye girişi üç yıl yasaklı olan Djokovic'in Ocak 2023'te düzenlenecek turnuvaya katılması bekleniyor.
Avustralya'da gevşetilen corona kısıtlamalarıyla birlikte artık aşısız olanlar da Avustralya'ya girebilecek.
Covid-19 aşısı olmayı reddeden ve birçok turnuvaya katılması yasaklanan Djokovic, yaptığı açıklamada, "Formumu ve pozitif ruhumu koruyup yeniden mücadele etme fırsatını bekleyeceğim" demişti.