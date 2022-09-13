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Sınırdışı edilen yıldız tenisçi Novak Djokovic için yeni karar

Haberler | 13.09.2022 - 08:17

Aşı olmayı reddeden bu nedenle birçok turnuvaya katılamayan ve sınırdışı edilen yıldız tenisçi Novak Djokovic, tenis tutkunu yeni başbakanın adımlarıyla gevşetilen corona kısıtlamaları sonrasında Avustralya'ya dönüyor.

Sınırdışı edilen yıldız tenisçi Novak Djokovic için yeni karar - 1

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı 9 kez kazanan yıldız tenisçi Novak Djokovic, corona virus aşısı yaptırmadığı halde yaptırmış gibi beyanda bulunduğu gerekçesiyle söz konusu ülkeden sınırdışı edilmesi sonrası yeni bir gelişme yaşandı.

Sınırdışı edilen yıldız tenisçi Novak Djokovic için yeni karar - 2

Mayısta yapılan seçimi kazanan Anthony Albanese'nin başbakan olması, şartları değiştirdi. Sıkı bir tenis tutkunu olan Başbakan Albanese, Djokovic'e uygulanan yasağın kaldırılması için harekete geçti.

Sınırdışı edilen yıldız tenisçi Novak Djokovic için yeni karar - 3

Ülkeye girişi üç yıl yasaklı olan Djokovic'in Ocak 2023'te düzenlenecek turnuvaya katılması bekleniyor.

Sınırdışı edilen yıldız tenisçi Novak Djokovic için yeni karar - 4

Avustralya'da gevşetilen corona kısıtlamalarıyla birlikte artık aşısız olanlar da Avustralya'ya girebilecek.

Sınırdışı edilen yıldız tenisçi Novak Djokovic için yeni karar - 5

Covid-19 aşısı olmayı reddeden ve birçok turnuvaya katılması yasaklanan Djokovic, yaptığı açıklamada, "Formumu ve pozitif ruhumu koruyup yeniden mücadele etme fırsatını bekleyeceğim" demişti.

N-LIFE HABERLERİ

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