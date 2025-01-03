Sır gibi sakladığı projesi ortaya çıktı! Meghan Markle sunucu oldu

Kraliyet hayatına veda ederek ABD'de yeni bir sayfa açan Prens Harry ve Meghan Markle çifti attıkları her adımla gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabı açan Markle, "With Love, Meghan" adlı program ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Sır gibi sakladığı projesi ortaya çıktı! Meghan Markle sunucu oldu - 1

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Sır gibi sakladığı projesi ortaya çıktı! Meghan Markle sunucu oldu - 2

43 yaşındaki Markle Instagram hesabını yeniden açarak herkesi şaşırtmıştı. Sussex Düşesi, "meghan" adıyla sosyal medya platformuna katıldı.

Markle'ın sosyal medyada soyadını neden kullanmadığı ise soru işaretlerine neden oldu.

Sır gibi sakladığı projesi ortaya çıktı! Meghan Markle sunucu oldu - 3

YENİ PROGRAMINI DUYURDU

Uzun bir aradan sosyal medya hesabını açan Markle'ın yeni girişimi belli oldu. Oyuncu, "With Love, Meghan" adlı 8 bölümlük bir programla izleyici karşısına çıkacak.

Markle ile Prens Harry'nin Netflix ile yaptığı 100 milyon dolarlık anlaşma kapsamında duyurulan programda, Markle ünlü isimleri programında ağırlayacak ve birlikte yemek yapacaklar.

Sır gibi sakladığı projesi ortaya çıktı! Meghan Markle sunucu oldu - 4

"With Love, Meghan", Sussex Düşesi'nin ilk sunuculuk deneyimi olacak.

Çiftin geçtiğimiz yıl yayınlanan Polo adı belgeseli beklentiyi karşılamasa da 2022 tarihli "Harry and Meghan" adlı belgesel, 81 milyon izlenmeye ulaştı ve platformun en çok izlenen belgeselleri arasına girdi.

Sır gibi sakladığı projesi ortaya çıktı! Meghan Markle sunucu oldu - 5

KENDİ EVİ DEĞİL

Daily Mail'in haberine göre, görüntülerde Markle'ın evi sanılan malikane aslında kiralık ve Markle malikaneyi 5 milyon dolara programı çekmek için kiraladı.

Programın tanıtımında Markle "Bazı küçük ipuçları ve püf noktaları paylaşacağım. Bu program, arkadaşlarla bağlantı kurmakla ilgili olacak. Bunu ilk kez birlikte yapıyor olmamız harika. Yeni arkadaşlar edinmek... ve sadece öğrenmek" ifadelerini kullanıyor.

Sır gibi sakladığı projesi ortaya çıktı! Meghan Markle sunucu oldu - 6

"Mükemmelliğin peşinde değiliz. Mutluluğun peşindeyiz. Tamamen doğru yapmak için tamamen yanlış yapmalıyım" diyen Markle'ın yanlışlıkla gözüne limon suyu sıkmasından, taze pişmiş yiyecekleri tabaktan düşürmesine kadar birçok an fragmanda görülüyor.

Prens Harry ise videonun sonunda karısına sımsıkı sarılıyor.

Sır gibi sakladığı projesi ortaya çıktı! Meghan Markle sunucu oldu - 7

Eski "Suits" yıldızının ayrıca American Riviera Orchard adında bir markası var. Yıldız ve eşi Prens Harry, Netflix ile 5 yıllık bir anlaşmaya imza atmıştı.

Sır gibi sakladığı projesi ortaya çıktı! Meghan Markle sunucu oldu - 8

Öte yandan,  sosyal medyaya geri dönen Markle her gönderi başına "en az" 1 milyon dolar kazanacak. 

Markle'ın dünyanın en çok kazanan sosyal medya kullanıcılarından biri olacağı düşünülüyor.

Sır gibi sakladığı projesi ortaya çıktı! Meghan Markle sunucu oldu - 9

Markle, 2022 yılında The Cut'a verdiği röportajda "Bir sır duymak ister misiniz? Instagram'a geri dönüyorum" demişti. Meghan, röportajın ilerleyen kısımlarında "Instagram'a geri dönüp dönmeyeceğinden artık emin olmadığını" söylese de, geçmişte platformda oldukça aktifti.

2018'de Prens Harry ile evlenmeden önce, Markle'ın bir Instagram hesabı vardı.

Sır gibi sakladığı projesi ortaya çıktı! Meghan Markle sunucu oldu - 10

Meghan ve Harry Mayıs 2018'de evlendi ve kraliyet çalışmalarıyla ilgili haberler "Kensington Royal" hesabında yer aldı ancak katı kurallar vardı. Markle aynı röportajda "Çocuğunuzun fotoğraflarını yayınlamak istiyorsanız, önce Kraliyet'e danışmalısınız" demişti.

"Sussex Royal" adlı Instagram hesabı ise Harry ve Meghan'ın 2020 yılında kraliyet görevlerinden çekilmesinin ardından güncelleme yapmayı bıraktı ve son paylaşım Mart 2020'de yapıldı. Hesap hala açık ancak yorumlar o zamandan beri devre dışı.

İki çocuk sahibi olan çiftin, Prens Archie adında 5 yaşında bir oğlu ve Prenses Lilibet adında 3 yaşında bir kızı var.

Sır gibi sakladığı projesi ortaya çıktı! Meghan Markle sunucu oldu - 11

SOSYAL MEDYANIN ETKİLERİNDEN BAHSETMİŞTİ

Ünlü çift geçtiğimiz yıl, CBS Sunday Morning adlı programa konuk oldu.   Markle, "Ebeveynler olarak yapmak istediğiniz tek şey onları korumaktır. Ve çevrimiçi ortamda neler olduğunu görebildiğimiz için orada yapmamız gereken çok iş olduğunu biliyoruz. İyiye yönelik bir değişimin parçası olabildiğimiz için mutluyuz" dedi.

Ünlü çift, sosyal medyanın intihar oranları üzerindeki etkisine değindi. Markle, daha önce oğlu Prince Archie'ye hamileyken benzer düşüncelerle mücadele ettiğini ve 2021 yılında İngiltere'de yaşarken Oprah Winfrey'e "artık hayatta olmak istemediğini"söylemişti.

Markle "Kendi deneyimimin derinlerine hala inmiş değilim, ama bir başkasının asla böyle hissetmesini ve bir başkasının bu tür planlar yapmasını istemem. O durumdaki birine inanılmamasını istemem" dedi.

Oprah ile yaptığı röportajda, kendine zarar verip vermediği sorulan Markle "Bu çok gerçek ve korkutucu  bir düşünceydi. Harry'nin beni nasıl kucakladığını hatırlıyorum" demişti.

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