Sır gibi sakladığı projesi ortaya çıktı! Meghan Markle sunucu oldu
Kraliyet hayatına veda ederek ABD'de yeni bir sayfa açan Prens Harry ve Meghan Markle çifti attıkları her adımla gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabı açan Markle, "With Love, Meghan" adlı program ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor.