Sırbistan Milli Takımı’nı karıştıran yasak aşk iddiası: Vlahovic, Rajkovic'in eşiyle; Gudelj ise Jovic'in eşiyle birlikte

Katar'da 2022 Dünya Kupası tüm hızıyla devam ederken, Sırbistan Milli Takımı'nda yaşanan olaylar gündeme bomba gibi düştü.
Sırp futbolcular yasak aşk iddialarıyla karşı karşıya gelirken Beşiktaş'ta forma giyen şu sıralar ise Karagümrük'te oynayan Adem Ljajic'in eski sevgilisi Sofija Milosevic'in olayların başrolünde olduğu öğrenildi.
Juventus'un yıldız golücüsü Dusan Vlahovic'in yedek kalma sebebinin akıllarda soru işareti bırakırken gazeteci Richard Wilson'dan bir takım iddialar ortaya atıldı. Vlahovic'in, süre almamasının arkadasında kriz olduğu ortaya çıktı.
Vlahovic'in Sırbistan formasıyla süre bulamamasının sebebinin bahsi geçen yasak aşk skandalı olduğu iddia ediliyor.
İddiaya göre; forvet Vlahovic, yedek kaleci Rajkovic'in eşi Ana Cakic'le; Gudelj ise Jovic'in eşi Sofija Milosevic'le (Karagümrüklü Adem Ljajic eski sevgilisi) birliktelik yaşadı.
Bu çarpıcı iddianın ardından Sırbistan Milli Takımı'nda Gudelj ve Jovic'in de yumruk yumruğa kavga ettiği öğrenildi. Vlahovic öne sürülen iddialar sonrasında basın toplantısında, "Bir şey söylemem gerekiyor, bu benim itibarımla ilgili... Yapacak hiçbir şeyi olmayan aptal, şeytani insanlar milli takıma zarar vermek istiyor. Arkasında başka bir şey yok. Bu söylentilerin failleri hakkında yasal işlem başlatacağım" dedi.