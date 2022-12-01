Sırbistan Milli Takımı’nı karıştıran yasak aşk iddiası: Vlahovic, Rajkovic'in eşiyle; Gudelj ise Jovic'in eşiyle birlikte

Bu çarpıcı iddianın ardından Sırbistan Milli Takımı'nda Gudelj ve Jovic'in de yumruk yumruğa kavga ettiği öğrenildi. Vlahovic öne sürülen iddialar sonrasında basın toplantısında, "Bir şey söylemem gerekiyor, bu benim itibarımla ilgili... Yapacak hiçbir şeyi olmayan aptal, şeytani insanlar milli takıma zarar vermek istiyor. Arkasında başka bir şey yok. Bu söylentilerin failleri hakkında yasal işlem başlatacağım" dedi.