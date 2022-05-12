Sırbistan'ın Eurovision 2022 şarkısında ilginç Meghan Markle göndermesi

Konstrakta şarkıya hidrasyonun önemi ve göz altı halkalarının karaciğer rahatsızlıklarıyla nasıl bağlantılı olabileceği iddiasından bahsederek devam ediyor. Bu esnada şarkıcının, bir güzellik salonunu andıran sahne düzeninde omuzlarında havlular olan dansçılarla çevriliyken bir kasede ellerini yıkadığı görülüyor.

Şarkının nakaratında, "Sanatçıların sağlıklı olması gerekir" ifadeleri yer alırken, bu da daha sonra ilahiyi andıran, "Tanrı bize sağlık bahşetsin!" duasına dönüşüyor.