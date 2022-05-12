Sırbistan'ın Eurovision 2022 şarkısında ilginç Meghan Markle göndermesi

Haberler | 12.05.2022 - 11:54 - Son Güncelleme : 12.05.2022 - 12:19
Sırbistan'ın Eurovision 2022 şarkısı Meghan Markle'ın "derinlemesine nemlendirilmiş" saçına yapılan tuhaf göndermeyle hayranlarını şaşırttı.
Sırp şarkıcı Konstrakta'nın seslendirdiği şarkının adı "Corpore Sano". Bu, Latince'de "sağlıklı bir bedende" anlamına geliyor.
Kraftwerk grubunun müziğini çağrıştıran şarkı şöyle başlıyor: Meghan Markle'ın sağlıklı saçlarının sırrı ne olabilir?
Konstrakta şarkıya hidrasyonun önemi ve göz altı halkalarının karaciğer rahatsızlıklarıyla nasıl bağlantılı olabileceği iddiasından bahsederek devam ediyor. Bu esnada şarkıcının, bir güzellik salonunu andıran sahne düzeninde omuzlarında havlular olan dansçılarla çevriliyken bir kasede ellerini yıkadığı görülüyor.
Şarkının nakaratında, "Sanatçıların sağlıklı olması gerekir" ifadeleri yer alırken, bu da daha sonra ilahiyi andıran, "Tanrı bize sağlık bahşetsin!" duasına dönüşüyor.
Ne var ki tüm şarkının konusu Markle değil: Konstrakta devamında Sırbistan'ın sağlık sistemi, siyaseti ve sosyal normları gibi meselelere de değiniyor.
Independent Türkçe'nin haberine göre şarkı, Eurovision 2022'nin "The Sound of Beauty" (Güzelliğin Sesi) temasına doğrudan bir yanıt gibi görünüyor. Konstrakta'nın performansı ise sağlık sistemleri ve güzellik standartlarına dair eleştirel bir yorum olarak değerlendirildi.
Konstrakta, kraliyet üyesi Markle'a yaptığı atıfla ilgili şöyle söyledi:
"Meghan Markle'ın burada o kadar da önemi yok ama o medyada odağımızda olan tüm bu insanları temsil ediyor. Henüz benimle iletişime geçmedi ama şarkıyı dinlemesini isterim! Bu, içinde yaşadığımız ve sağlığı en yüksek değer olarak gören atmosferi anlatan bir şarkı."
Eurovision'un ikinci yarı finali bu akşam, büyük finalse 14 Mayıs Cumartesi düzenlenecek.