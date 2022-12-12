Sodyal medya fenomeni CZN Burak Katar'da David Beckham ile buluştu

Dünyaca ünlü olan birçok isim ile yan yana gelen ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan CZN Burak lakaplı sosyal medya fenomeni Burak Özdemir, bu sefer de dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham ile bir araya geldi.

CZN Burak, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası öncesi "Katar'ın Futbol Kaleleri"ne ziyarette bulunan Bechkam ile fotoğraf çektirdi.