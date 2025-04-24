''Şöhretin baskısına dayanamıyorum'' demişti: Oyunculuğa ara veren yıldız son haliyle şaşırttı

Hartnett, oyunculuğu tamamen bırakmasa da, kariyerinde radikal bir değişikliğe gitti. Hollywood’un büyük prodüksiyonlarından uzaklaşarak daha bağımsız ve anlamlı projelere yönelen oyuncu, 2023 yılında Christopher Nolan’ın Oppenheimer filminde, 2024’te ise M. Night Shyamalan imzalı Trap yapımında rol aldı. Ayrıca popüler dizi Black Mirror'da da izleyici karşısına çıktı.