''Şöhretin baskısına dayanamıyorum'' demişti: Oyunculuğa ara veren yıldız son haliyle şaşırttı

Bir süredir ekranlarda görünmeyen Hollywood yıldızı Josh Hartnett, Salı günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini şaşırttı. Yeni filmi Fight or Flight ile ekranlara dönen 46 yaşındaki oyuncunun son hali dikkat çekti.

''Şöhretin baskısına dayanamıyorum'' demişti: Oyunculuğa ara veren yıldız son haliyle şaşırttı - 1

2000'li yılların başında rol aldığı Pearl Harbor ve Black Hawk Down filmleriyle büyük bir çıkış yakalayan Amerikalı oyuncu Josh Hartnett, şöhretin getirdiği baskının kendisini yıldırdığını söyleyerek, 18 ay boyunca projelere ara verdiğini açıklamıştı. Los Angeles'tan taşınarak İngiltere'nin Hampshire bölgesine yerleşen oyuncu, ailesiyle daha sakin bir yaşam sürmek istediğini ifade etmişti.

N-LIFE HABERLERİ

''Şöhretin baskısına dayanamıyorum'' demişti: Oyunculuğa ara veren yıldız son haliyle şaşırttı - 2

Hartnett, oyunculuğu tamamen bırakmasa da, kariyerinde radikal bir değişikliğe gitti. Hollywood’un büyük prodüksiyonlarından uzaklaşarak daha bağımsız ve anlamlı projelere yönelen oyuncu, 2023 yılında Christopher Nolan’ın Oppenheimer filminde, 2024’te ise M. Night Shyamalan imzalı Trap yapımında rol aldı. Ayrıca popüler dizi Black Mirror'da da izleyici karşısına çıktı.

''Şöhretin baskısına dayanamıyorum'' demişti: Oyunculuğa ara veren yıldız son haliyle şaşırttı - 3

Uzun zaman sonra sosyal medya hesabındaki sessizliğini bozan yıldız isim, son haliyle dikkat çekti. Film ekibinin ısrarları sonucu paylaşım yaptığını söyleyen Josh Hartnett, ''Bir 10 yıl daha sosyal medyadan kaçmadan önce yeni filmimin tanıtımını yapıyorum'' ifadelerini kullandı.

''Şöhretin baskısına dayanamıyorum'' demişti: Oyunculuğa ara veren yıldız son haliyle şaşırttı - 4

Hartnett, 9 Mayıs'ta vizyona girmesi beklenen Fight or Flight filminde suikastçı rolünü üstleniyor. 

Yönetmenliğini James Madigan'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Charithra Chandran, Julian Kostov, Katee Sackhoff ve Marko Zaror yer alıyor. 

Hartnett, Fight or Flight'tan önce Trap adlı psikolojik gerilim filminde bir seri katili canlandırmıştı. 

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