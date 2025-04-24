''Şöhretin baskısına dayanamıyorum'' demişti: Oyunculuğa ara veren yıldız son haliyle şaşırttı
Bir süredir ekranlarda görünmeyen Hollywood yıldızı Josh Hartnett, Salı günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini şaşırttı. Yeni filmi Fight or Flight ile ekranlara dönen 46 yaşındaki oyuncunun son hali dikkat çekti.
2000'li yılların başında rol aldığı Pearl Harbor ve Black Hawk Down filmleriyle büyük bir çıkış yakalayan Amerikalı oyuncu Josh Hartnett, şöhretin getirdiği baskının kendisini yıldırdığını söyleyerek, 18 ay boyunca projelere ara verdiğini açıklamıştı. Los Angeles'tan taşınarak İngiltere'nin Hampshire bölgesine yerleşen oyuncu, ailesiyle daha sakin bir yaşam sürmek istediğini ifade etmişti.