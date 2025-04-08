Somer Sivrioğlu Biyografisi: MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Sivrioğlu, 1971 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun oldu ve henüz 25 yaşındayken akademik kariyer için Avustralya’ya gitti. Sivrioğlu, Avusturalya’da yüksek lisans yaparken birçok restoranda da yöneticilik yapma fırsatı buldu. Deneyimleri ve mutfak tutusu ile Efendy isimli restoranı açtı. Sydney’de bulunan restoran, mutfağımızı temsil eden ödüllü bir restorandır.