Somer Sivrioğlu Biyografisi: MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
MasterChef jürilerinden olan Somer Sivrioğlu, En İyi Türk Restoran Ödülü, En İyi Lezzet Ödülü ve Yerel İşletme Ödülü gibi çeşitli ödüllere layık görülmüştür. Sivrioğlu, Avustralya'daki MasterChef'te de konuk jüri olarak yer aldı. Avustralya'da okuduğu sırada mutfak kariyerine de adım attı. Peki, Somer Sivrioğlu aslen nereli, kaç yaşında?
Somer Şef olarak kendini sevdiren ünlü aşçı Somer Sivrioğlu, Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümündeki eğitimi ardından Avustralya'da yüksek lisans yaptı ve mutfak kariyeri de bu noktada başladı. İşte, Somer Sef'in merak edilen hayatı...