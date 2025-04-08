Somer Sivrioğlu Biyografisi: MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

MasterChef jürilerinden olan Somer Sivrioğlu, En İyi Türk Restoran Ödülü, En İyi Lezzet Ödülü ve Yerel İşletme Ödülü gibi çeşitli ödüllere layık görülmüştür. Sivrioğlu, Avustralya'daki MasterChef'te de konuk jüri olarak yer aldı. Avustralya'da okuduğu sırada mutfak kariyerine de adım attı. Peki, Somer Sivrioğlu aslen nereli, kaç yaşında?

Somer Sivrioğlu Biyografisi: MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? - 1

Somer Şef olarak kendini sevdiren ünlü aşçı Somer Sivrioğlu, Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümündeki eğitimi ardından Avustralya'da yüksek lisans yaptı ve mutfak kariyeri de bu noktada başladı. İşte, Somer Sef'in merak edilen hayatı...

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Somer Sivrioğlu Biyografisi: MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? - 2

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Sivrioğlu, 1971 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun oldu ve henüz 25 yaşındayken akademik kariyer için Avustralya’ya gitti. Sivrioğlu, Avusturalya’da yüksek lisans yaparken birçok restoranda da yöneticilik yapma fırsatı buldu. Deneyimleri ve mutfak tutusu ile Efendy isimli restoranı açtı. Sydney’de bulunan restoran, mutfağımızı temsil eden ödüllü bir restorandır.

Somer Sivrioğlu Biyografisi: MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? - 3

Ünlü şef, Avusturalya’da çekilen MasterChef programında misafir jüri olarak yer aldı. 2015 yılında David Dale ile birlikte Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı kitabı yazdı. Bu kitapla, Osmanlı İmparatorluğu’nun olmazsa olmaz tatlarından İstanbul’un sokak lezzetlerine, Doğu’nun yöresel ürünlerinden Ege’nin deniz mahsullü mezelerine kadar her çeşit tarif mutfak severlerle buluştu.

Somer Sivrioğlu, 2018 yılından bu yana TV8'deki MasterChef Türkiye yarışmasında jüri koltuğunda oturuyor. Sivrioğlu, 2001 yılında hayatlarını birleştirdiği Aslı Sencer ile 2021 yılında ayrılmıştır. Çiftin iki çocuğu bulunuyor.

Somer Sivrioğlu Biyografisi: MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? - 4

Ödülleri

* 2010 İç Batı’nın En iyi Türk Restoranı Ödülü
*2010 ve 2011 RCNSW Mükemmellik Ödülü
* İç Batı’nın En İyi Restoranı 2012 En İyi Lezzet Ödülü
* 2013 Yerel İşletme Ödülü
* 2018 GQ Türkiye Ödül Töreni – Yılın Şefi Ödülü
* 2020 Small Business Champion Ödülleri-Efendy Balmain En İyi Restoran Ödülü

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