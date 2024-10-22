Somer Sivrioğlu restoranındaki fiyatları açıkladı
Masterchef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu. Ünlü şef, Avşar'ın "Asgari ücretle çalışan insanlar senin dükkanına gidemezler" yorumuna yanıt verdi.
MasterChef Türkiye jüri üyesi Somer Sivrioğlu, Hülya Avşar'ın "Hülya Avşar Sohbeti" adlı YouTube programına konuk oldu.
Programda Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile jüri koltuğunda oturan Sivrioğlu, restoranının fiyatlarından bahsetti.