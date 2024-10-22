Somer Sivrioğlu restoranındaki fiyatları açıkladı

Masterchef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu. Ünlü şef, Avşar'ın "Asgari ücretle çalışan insanlar senin dükkanına gidemezler" yorumuna yanıt verdi.

Somer Sivrioğlu restoranındaki fiyatları açıkladı - 1

MasterChef Türkiye jüri üyesi Somer Sivrioğlu, Hülya Avşar'ın "Hülya Avşar Sohbeti" adlı YouTube programına konuk oldu.

Programda Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile jüri koltuğunda oturan Sivrioğlu, restoranının fiyatlarından bahsetti.

N-LIFE HABERLERİ

Somer Sivrioğlu restoranındaki fiyatları açıkladı - 2

Avşar, "Şunu sormak istiyorum mesela diyelim ki orta tabaka değil de hani onun biraz daha altında geliri olan asgari ücretle çalışan insanlar senin dükkanına gidemezler" dedi.

Somer Sivrioğlu restoranındaki fiyatları açıkladı - 3

Somer Şef, Avşar'ın yorumuna karşılık "Ya bizim öyle çok yüksek değil fiyatlarımız ben özellikle bistro seviyesinde tutmaya çalıştım öyle lüks denilecek bir restoran değil ama tabii ki kişi başı 2-3 bin lira tutar" ifadelerini kullandı.

Avşar, bu yanıtın ardından "Yani asgari ücret için değil. Onun üzerindekiler için uygundur belki" dedi. Sivrioğlu, "Fiyatları özellikle böyle yapmak istedik. Çok pahalı bir yer olsun istemedik" ifadelerini kullandı.

Somer Sivrioğlu restoranındaki fiyatları açıkladı - 4

NASIL JÜRİ ÜYESİ OLDU?

Öte yandan Sivrioğlu, Masterchef yarışmasıyla yollarının nasıl kesiştiğini Hülya Avşar'ın programında ilk kez anlattı.

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