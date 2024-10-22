Somer Sivrioğlu restoranındaki fiyatları açıkladı

Somer Şef, Avşar'ın yorumuna karşılık "Ya bizim öyle çok yüksek değil fiyatlarımız ben özellikle bistro seviyesinde tutmaya çalıştım öyle lüks denilecek bir restoran değil ama tabii ki kişi başı 2-3 bin lira tutar" ifadelerini kullandı.

Avşar, bu yanıtın ardından "Yani asgari ücret için değil. Onun üzerindekiler için uygundur belki" dedi. Sivrioğlu, "Fiyatları özellikle böyle yapmak istedik. Çok pahalı bir yer olsun istemedik" ifadelerini kullandı.