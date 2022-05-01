Sophie Turner: Annelik beni daha iyi bir oyuncu yaptı

Haberler - ntv.com.tr | 01.05.2022 - 11:46

Oyuncu Sophie Turner, anne olduktan sonra daha iyi bir oyuncu olduğunu söyledi. Anne olmanın farklı bakış açıları kattığını belirten Turner, bu sayede oyunculuğunu geliştirdiğini belirtti.

Sophie Turner: Annelik beni daha iyi bir oyuncu yaptı - 1

İkinci çocuğuna hamile olan Game Of Thrones yıldızı Sophie Turner, anne olmasının oyunculuğuna büyük katkıları olduğunu açıkladı.

Üç senedir müzisyen Joe Jonas (32) ile evli olan ve Willa (1) adında bir kızı olan Turner, yeni dizisi The Staircase’in (Merdiven) galasında  röportaj verdi.

Sophie Turner: Annelik beni daha iyi bir oyuncu yaptı - 2

“OLAYLARA FARKLI BAKIYORUM”

26 yaşındaki Turner, anne olduktan sonra olaylara karşı farklı bakış açılarına sahip olduğunu belirtti.

Sophie Turner: Annelik beni daha iyi bir oyuncu yaptı - 3

“AİLE KAVRAMI BENİ DAHA DUYGUSAL YAPTI"

Aile kavramının onu daha duygusal biri yaptığını söyleyen oyuncu, “Artık daha çok empati yapabiliyorum. Aileyle ilgili duygularım çok yoğun. Anne olmak, daha iyi bir oyuncu olmamı sağladı” diye konuştu.

Sophie Turner: Annelik beni daha iyi bir oyuncu yaptı - 4

"ANNELİĞİ DENEYİMLİYORUM"

Turner, “Biliyorsunuz gerçekten iyi bir oyuncu olmanın tek yolu, mümkün olduğu kadar hayatı deneyimlemek ve bu deneyimleri hayata geçirmekten geçer. Şu anda anneliği deneyimliyorum ve umarım bu, performansıma yardımcı olur” dedi.

Sophie Turner: Annelik beni daha iyi bir oyuncu yaptı - 5

Öte yandan Sophie Turner ve Joe Jonas çifti, 2019 Mayıs'ta Las Vegas'ta basından gizli tutulan bir nikahla evlenmişti. Çift, daha sonra haziran ayında Fransa’da lüks bir düğün töreni düzenlemişti.

Sophie Turner: Annelik beni daha iyi bir oyuncu yaptı - 6

İlk hamileliğini de basından gizli tutmaya çalışan Turner'ın ikinci hamileliği de geçtiğimiz ay basının çektiği fotoğraflarla ilk kez ortaya çıkmıştı.

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