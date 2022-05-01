Sophie Turner: Annelik beni daha iyi bir oyuncu yaptı

Haberler - ntv.com.tr | 01.05.2022 - 11:46
İkinci çocuğuna hamile olan Game Of Thrones yıldızı Sophie Turner, anne olmasının oyunculuğuna büyük katkıları olduğunu açıkladı.
Üç senedir müzisyen Joe Jonas (32) ile evli olan ve Willa (1) adında bir kızı olan Turner, yeni dizisi The Staircase’in (Merdiven) galasında röportaj verdi.
26 yaşındaki Turner, anne olduktan sonra olaylara karşı farklı bakış açılarına sahip olduğunu belirtti.
Aile kavramının onu daha duygusal biri yaptığını söyleyen oyuncu, “Artık daha çok empati yapabiliyorum. Aileyle ilgili duygularım çok yoğun. Anne olmak, daha iyi bir oyuncu olmamı sağladı” diye konuştu.
Turner, “Biliyorsunuz gerçekten iyi bir oyuncu olmanın tek yolu, mümkün olduğu kadar hayatı deneyimlemek ve bu deneyimleri hayata geçirmekten geçer. Şu anda anneliği deneyimliyorum ve umarım bu, performansıma yardımcı olur” dedi.
Öte yandan Sophie Turner ve Joe Jonas çifti, 2019 Mayıs'ta Las Vegas'ta basından gizli tutulan bir nikahla evlenmişti. Çift, daha sonra haziran ayında Fransa’da lüks bir düğün töreni düzenlemişti.
İlk hamileliğini de basından gizli tutmaya çalışan Turner'ın ikinci hamileliği de geçtiğimiz ay basının çektiği fotoğraflarla ilk kez ortaya çıkmıştı.