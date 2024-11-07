Sosya medya Çağla Çetin'in Kerimcan ile ilgili İddialarını konuşuyor: Kerimcan Durmaz beni evlililik vaadiyle kandırdı
Almanya'da yaşayan Çağla Çetin, katıldığı bir televizyon programında ünlü fenomen Kerimcan Durmaz tarafından evlilik vaadiyle 180 bin Euro dolandırıldığını iddia etti. Çetin, Kerimcan Durmaz’a 180 bin Euro verdiğini ve bu paraları geri alabilmek için dava açmayı düşündüğünü ifade etti.
Söylemezsem Olmaz programına Kerimcan Durmaz hakkındaki iddialar damga vurdu. Programa katılan Çağla Aydın isimli kadın, Kerimcan Durmaz tarafından evlilik vaadiyle 20 milyon lira dolandırıldığını açıkladı.