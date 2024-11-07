Sosya medya Çağla Çetin'in Kerimcan ile ilgili İddialarını konuşuyor: Kerimcan Durmaz beni evlililik vaadiyle kandırdı

Almanya'da yaşayan Çağla Çetin, katıldığı bir televizyon programında ünlü fenomen Kerimcan Durmaz tarafından evlilik vaadiyle 180 bin Euro dolandırıldığını iddia etti. Çetin, Kerimcan Durmaz’a 180 bin Euro verdiğini ve bu paraları geri alabilmek için dava açmayı düşündüğünü ifade etti.

Sosya medya Çağla Çetin'in Kerimcan ile ilgili İddialarını konuşuyor: Kerimcan Durmaz beni evlililik vaadiyle kandırdı - 1

Söylemezsem Olmaz programına Kerimcan Durmaz hakkındaki iddialar damga vurdu. Programa katılan Çağla Aydın isimli kadın, Kerimcan Durmaz tarafından evlilik vaadiyle 20 milyon lira dolandırıldığını açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

Sosya medya Çağla Çetin'in Kerimcan ile ilgili İddialarını konuşuyor: Kerimcan Durmaz beni evlililik vaadiyle kandırdı - 2

Katıldığı canlı yayında ses getiren açıklamalar yapan Çağla Çetin, 2016 yılında Kerimcan Durmaz ile tanıştığını, Durmaz'ın Almanya'ya sık sık gelerek kendisiyle görüştüğünü belirtti.

Sosya medya Çağla Çetin'in Kerimcan ile ilgili İddialarını konuşuyor: Kerimcan Durmaz beni evlililik vaadiyle kandırdı - 3

KONSER PARALARINI BİLE BEN VERDİM

Konser paralarını bile kendisinin verdiğini söyleyen Çağla Çetin, 7 yıl süren ilişkileri boyunca Durmaz'a toplam 180 bin Euro para verdiğini, bu miktarın dekontlarla kanıtlanabilir olduğunu iddia etti. Bir yazılımcılık şirketi olan Çağla, ölüm tehditleri aldığını, pasaportuna el konulduğunu iddia etti.

Sosya medya Çağla Çetin'in Kerimcan ile ilgili İddialarını konuşuyor: Kerimcan Durmaz beni evlililik vaadiyle kandırdı - 4

BENİM YANIMDA FARKLIYDI

Kerimcan Durmaz'ın kendisinin yanında çok farklı olduğunu ifade eden Aydın, kendisine böyle tanındığı için devam ettiğini ancak makyaj yapmaktan sıkıldığını söylediğini belirtti.

Sosya medya Çağla Çetin'in Kerimcan ile ilgili İddialarını konuşuyor: Kerimcan Durmaz beni evlililik vaadiyle kandırdı - 5

İlişkilerinin başından itibaren Durmaz’a duyduğu güven nedeniyle maddi destek sağladığını belirten Çetin, olayın ortaya çıkmasıyla birlikte adalet arayışına girdiğini söyledi.

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