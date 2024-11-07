Sosya medya Çağla Çetin'in Kerimcan ile ilgili İddialarını konuşuyor: Kerimcan Durmaz beni evlililik vaadiyle kandırdı

KONSER PARALARINI BİLE BEN VERDİM

Konser paralarını bile kendisinin verdiğini söyleyen Çağla Çetin, 7 yıl süren ilişkileri boyunca Durmaz'a toplam 180 bin Euro para verdiğini, bu miktarın dekontlarla kanıtlanabilir olduğunu iddia etti. Bir yazılımcılık şirketi olan Çağla, ölüm tehditleri aldığını, pasaportuna el konulduğunu iddia etti.