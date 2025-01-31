Sosyal medya fenomeni estetik operasyonlara 10 milyon lira harcadı: Neredeyse ölüyordum

Sosyal medya paylaşımlarında Dubai'deki lüks yaşamını gözler önüne seren fenomen, özellikle TikTok'ta eleştirilerin hedefinde yer alıyor.

Son 3 yılda estetik operasyonlara daha fazla para harcadığını belirten Bugatti, yüz ve göğüs implantlarını 800 CC'den 1050 CC'ye çıkarmak için 83.000 dolar ödedi. Yıllar içinde burun estetiği ve vücut liposuction ameliyatları geçiren Bugatti, mutlu olamayınca kalçasına implant yaptırdı.

Görünümünü Barbie ve Kim Kardashian’dan esinlenerek oluşturduğunu belirten Bugatti; kedi gözü, yanak ve kaş kaldırma gibi operasyonlar da geçirdi.