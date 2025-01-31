Sosyal medya fenomeni estetik operasyonlara 10 milyon lira harcadı: Neredeyse ölüyordum
Sosyal medya fenomeni Bibi Bugatti, son 3 yıl içerisinde geçirdiği estetik operasyonlara toplam 330 bin dolar (yaklaşık 10 milyon TL) harcadığını öne sürdü. Ailesi ve arkadaşları tarafından dışlandığını anlatan Bugatti, ''İnsanlar beni kıskanıyor'' dedi.
Geçirdiği estetik operasyonlarla adından söz ettiren Bibi Bugatti, yaşamının karanlık taraflarını Truly'ye anlattı. 27 yaşındaki Bugatti, 10 yıla yakın bir süredir vücuduna ve yüzüne sayısız işlem yaptırdığını söyledi.
İlk estetik ameliyatını 17 yaşında dudak dolgusu ve botoks ile gerçekleştiren Bugatti, Brezilya kalça kaldırma operasyonunda uyulmayan prosedürler nedeniyle ölümle burun buruna geldiğini söyledi. Ancak bu tür olumsuz deneyimler, Bugatti'nin estetik operasyon isteğinin önüne geçemedi.