Sosyal medya fenomeni estetik operasyonlara 10 milyon lira harcadı: Neredeyse ölüyordum

Sosyal medya fenomeni Bibi Bugatti, son 3 yıl içerisinde geçirdiği estetik operasyonlara toplam 330 bin dolar (yaklaşık 10 milyon TL) harcadığını öne sürdü. Ailesi ve arkadaşları tarafından dışlandığını anlatan Bugatti, ''İnsanlar beni kıskanıyor'' dedi.

Sosyal medya fenomeni estetik operasyonlara 10 milyon lira harcadı: Neredeyse ölüyordum - 1

Geçirdiği estetik operasyonlarla adından söz ettiren Bibi Bugatti, yaşamının karanlık taraflarını Truly'ye anlattı. 27 yaşındaki Bugatti, 10 yıla yakın bir süredir vücuduna ve yüzüne sayısız işlem yaptırdığını söyledi.

İlk estetik ameliyatını 17 yaşında dudak dolgusu ve botoks ile gerçekleştiren Bugatti, Brezilya kalça kaldırma operasyonunda uyulmayan prosedürler nedeniyle ölümle burun buruna geldiğini söyledi. Ancak bu tür olumsuz deneyimler, Bugatti'nin estetik operasyon isteğinin önüne geçemedi.

N-LIFE HABERLERİ

Sosyal medya fenomeni estetik operasyonlara 10 milyon lira harcadı: Neredeyse ölüyordum - 2

Sosyal medya paylaşımlarında Dubai'deki lüks yaşamını gözler önüne seren fenomen, özellikle TikTok'ta eleştirilerin hedefinde yer alıyor.

Son 3 yılda estetik operasyonlara daha fazla para harcadığını belirten Bugatti, yüz ve göğüs implantlarını 800 CC'den 1050 CC'ye çıkarmak için 83.000 dolar ödedi. Yıllar içinde burun estetiği ve vücut liposuction ameliyatları geçiren Bugatti, mutlu olamayınca kalçasına implant yaptırdı.

Görünümünü Barbie ve Kim Kardashian’dan esinlenerek oluşturduğunu belirten Bugatti; kedi gözü, yanak ve kaş kaldırma gibi operasyonlar da geçirdi.

Sosyal medya fenomeni estetik operasyonlara 10 milyon lira harcadı: Neredeyse ölüyordum - 3

"Bütün arkadaşlarım beni kıskanıyor. Hollanda'daki tüm arkadaşlarımı engelledim'' diyen fenomen, sade bir hayatın kendisine göre olmadığını söyledi.

Ailesinin estetik sürecinde kendisini desteklemediğini belirten Bugatti, giyimi hakkında tepkilere maruz kaldığını da ifade etti.

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