Sosyal medya fenomeni Mazlum Zengin daha fazla izlenmeyi hayal ederken ölümden döndü

"FELÇ KALABİLİRDİM YA DA ÖLEBİLİRDİM"

Ölümden dönmesine rağmen bu tarz videolar çekmeye devam edeceklerini kaydeden Zengin, “Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Boynum kırıldı ve omurgada kırıklar var. Allah’tan sinirlere hiçbir şey olmamış. Ama az kalsın felç kalabilirdim. Ya da daha kötüsü, ölebilirdim. Ölümden döndüm. Doktor, o an benim nasıl ayakta durduğumu hayretle karşıladı" dedi.

"Bu tarz videoları çekmek adrenalin bağımlılığı gibi bir şey. Videoları çekerken kendimizi buluyoruz, kendimiz oluyoruz. Ben hala bu şekildeyken bile video çekmeye devam ettik" diyen Zengin, "Ama şu an biraz daha kontrollü şekilde yapıyoruz. Bu videoları çekmeye devam edeceğiz. Daha çılgınlarını da çekeceğiz. Beğeni ve izlenme için yapıyoruz ama sadece bunun için yaptığımız bir şey değil bu. Çünkü bu işi yaparken kendimiz oluyoruz aslında. O adrenalin bize kendimizi çok daha iyi hissettiriyor. Küçüklüğümden beri böyle çılgınlıklar yapıyorum. Videoya çekince kitleler peşimizden gelip bizi desteklediler. Toplam 3 milyona yakın takipçimiz var” diye konuştu.