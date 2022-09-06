Sosyal medya fenomeni Mazlum Zengin daha fazla izlenmeyi hayal ederken ölümden döndü

Haberler - İHA | 06.09.2022 - 09:27
Sosyal medya platformları için eğlenceli videolar çeken Mazlum Zengin ve Mesut Can Eray isimli iki fenomen arkadaşın videoları milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Videolarda birbirlerine görevler veren ve bu anları kaydeden gençlerin videosu, bu kez eğlenceli bitmedi. Mesut Can Eray’ın isteği üzerine süs havuzuna girmeye hazırlanan Mazlum Zengin’in bu sırada ayağı kaydı.
Bunun üzerine süs havuzuna kafa üstü düşen Zengin, bir süre havuzda yüzdükten sonra boynunda büyük bir acı hissetti. Hafıza kayıpları da yaşayan Zengin, arkadaşıyla birlikte hastaneye gitti. Çekilen tomografinin ardından Zengin’in boynunda ve omurgasında kırıklar olduğu ortaya çıktı.
Adeta ölümden dönen ve bir süre boyunluk takmak zorunda olan fenomen genç, buna rağmen video çekmeye devam edeceğini söyledi. İkilinin, bu olaydan önce de birçok tehlikeli hareketlerde bulundukları videolar da dikkatlerden kaçmadı.
Video çekerken bir süs havuzuna atlaması gerektiğini söyleyen Mazlum Zengin, “Halka açık bir yer burası. Süs havuzuna çıkarken ayağım kaydı. Ben de kafa üstü direkt havuza düştüm. Zaten süs havuzları çok kısa oluyor. Kafa üstü çakılınca boyun bölgem, kafam, gözüm bayağı bir elektriklenmeye başladı, sancı olmaya başladı. Allah korusun felç kalabilirdim. İlk 2-3 saate dair hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi.
"Havuzdan çıkarken arkadaşım bana yardımcı oldu" diyen Zengin, "İlk anda bana inanmadı, şaka yapıyorum zannetti. Daha sonra ben bu hafıza kayıplarını yaşayınca anladı” şeklinde konuştu.
Ölümden dönmesine rağmen bu tarz videolar çekmeye devam edeceklerini kaydeden Zengin, “Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Boynum kırıldı ve omurgada kırıklar var. Allah’tan sinirlere hiçbir şey olmamış. Ama az kalsın felç kalabilirdim. Ya da daha kötüsü, ölebilirdim. Ölümden döndüm. Doktor, o an benim nasıl ayakta durduğumu hayretle karşıladı" dedi.
"Bu tarz videoları çekmek adrenalin bağımlılığı gibi bir şey. Videoları çekerken kendimizi buluyoruz, kendimiz oluyoruz. Ben hala bu şekildeyken bile video çekmeye devam ettik" diyen Zengin, "Ama şu an biraz daha kontrollü şekilde yapıyoruz. Bu videoları çekmeye devam edeceğiz. Daha çılgınlarını da çekeceğiz. Beğeni ve izlenme için yapıyoruz ama sadece bunun için yaptığımız bir şey değil bu. Çünkü bu işi yaparken kendimiz oluyoruz aslında. O adrenalin bize kendimizi çok daha iyi hissettiriyor. Küçüklüğümden beri böyle çılgınlıklar yapıyorum. Videoya çekince kitleler peşimizden gelip bizi desteklediler. Toplam 3 milyona yakın takipçimiz var” diye konuştu.
Boynunda büyük bir acı olduğunu söyleyen arkadaşının ilk başta şaka yaptığını düşünen daha sonra da gerçeği öğrendiğinde şaşırdığını dile getiren Mesut Can Eray ise, “O gün aslında video çekiyorduk ve bu videonun eğlenceli olması gerekiyordu. Sonra bir anda aklıma Mazlum’un süs havuzuna atlaması fikri geldi. ‘Atla’ dedim, atladı. Aslında böyle bir şey olmasını beklemiyordum. Boynunu kırdı sonra. İlk başta muhabbet çıksın diye, şaka olsun diye söylediğini sandım" dedi.
"Bu eğlence videosu, böyle bir şey olmaması lazımdı" diyen Eray, "Yine de video çekmeye devam edeceğiz. Bırakmak yok. Mazlum'la biz iki yumurta gibiyiz. O kırılırsa ben de kırılırım, öyle bir his. O ‘Devam’ diyorsa ben de varım. Ama ben de atlardım o havuza. Benim de boynum kırılabilirdi” şeklinde konuştu.