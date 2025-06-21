Sosyal medya fenomeni Nihal Candan son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü sosyal medya fenomeni Nihal Candan anoreksiya nervoza hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. 30 yaşındaki Candan son yolculuğuna uğurlandı. Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu da Candan’ın cenaze törenine katıldı.
Anoreksiya nervoza rahatsızlığıyla mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan, ikinci kez kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti.
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.