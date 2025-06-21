Sosyal medya fenomeni Nihal Candan son yolculuğuna uğurlandı

ÖYKÜ SERTER'DEN PAYLAŞIM

Öte yandan İşte Benim Stilim yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Öykü Serter sosyal medya hesabında Nihal Candan'ın vefatıyla ilgili paylaşım yaptı. 50 yaşındaki Serter yaptığı paylaşımda "Hayatlarımız kesiştiğinde çok sevdiklerimdendi Nihal... Öyle parlak, öyle ışıklı pırıl pırıl bir kalp... Gördüğümüz ağız dolusu tebessümüyle gül yüzü, zeka fışkıran çakmak çakmak gözleriyle hayat dolu bir kız çocuğuydu belki ama aslında sevdiklerinin her yükünü de sırtlanan küçük dev bir kadındı o... " ifadelerini kullandı.