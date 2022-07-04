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Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın değişimi şaşırttı

Haberler - ntv.com.tr | 04.07.2022 - 14:42 - Son Güncelleme : 04.07.2022 - 17:51

Evinin mutfağında çektiği yemek videolarıyla kısa sürede fenomen haline gelen Taha Duymaz’ın son günlerdeki fiziksel değişimi dikkat çekti. Duymaz'ın burun ameliyatı ve birtakım estetik operasyonlar geçirdiği öğrenildi.

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın değişimi şaşırttı - 1

Köy evindeki mutfağında yaptığı yemek videolarıyla sosyal medyada büyük ilgi gören ve kısa sürede fenomen olan Taha Duymaz’ın son hali görenleri şaşırttı.

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın değişimi şaşırttı - 2

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

18 yaşındaki fenomen yüzündeki değişimle dikkat çekti.

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın değişimi şaşırttı - 3

ESTETİK OPERASYON GEÇİRDİ

Duymaz’ın kısa süre önce burun ameliyatı olduğu bilinirken aynı zamanda dudağı, çenesi, kulakları ve yanaklarında da estetik dokunuşlar olduğu iddia ediliyor.

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın değişimi şaşırttı - 4

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yüzündeki fiziksel değişimin ardından sosyal medya hesabından sıklıkla paylaşım yapan fenomen, takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın değişimi şaşırttı - 5

YEMEK VİDEOLARIYLA FENOMENE DÖNÜŞTÜ

Duymaz, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ailesiyle yaşarken köy evindeki beş metrekarelik mutfakta yaptığı yemek videolarıyla kısa sürede gündem olmuş ve büyük ilgi görmüştü.

N-LIFE HABERLERİ

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