Sosyal medya Kerimcan Durmaz'ı konuşuyor: Kerimcan Durmaz kimdir, neden tutuklandı, cezaevine mi girecek?

Sosyal medya Kerimcan Durmaz'ın tutuklanmasını konuşuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve bazı internet fenomenlerinin ardından şimdi de sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz gözaltına alınmıştı. Durmaz için tutuklama talebi geldi. Peki,Kerimcan Durmaz kimdir, neden tutuklandı, cezaevine mi girecek?

Sosyal medya Kerimcan Durmaz'ı konuşuyor: Kerimcan Durmaz kimdir, neden tutuklandı, cezaevine mi girecek? - 1

Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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Sosyal medya Kerimcan Durmaz'ı konuşuyor: Kerimcan Durmaz kimdir, neden tutuklandı, cezaevine mi girecek? - 2

Adliyede ifade veren Kerimcan Durmaz ve Atakan Yılmaz, tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Durmaz sorgusunda 10 bin euro karşılığında DJ performansı sergilediğini anlatıp, söz konusu reklamdan haberdar olmadığını söyledi.

Sosyal medya Kerimcan Durmaz'ı konuşuyor: Kerimcan Durmaz kimdir, neden tutuklandı, cezaevine mi girecek? - 3

KERİMCAN DURMAZ'IN İFADESİ

İddialara konu olan sahnede bulunan kişinin sahnede bulunan kişinin kendisinin olduğunu belirten Durmaz, "Bu mekan Malta’da yer alan eğlence mekanıdır. Ülkede bulunan en işlek yerlerden birisi olan barlar caddesinde bulunmaktadır. Bu mekana gelirken her zaman yaptığım gibi sadece DJ performansı sergilemek için gittim. Anlaştığımız kişilerin bu işi yaptıklarından habersizdim. Zaten bilseydim gitmezdim. Sahneye çıktığımda arkamda bulunan led de Kerimcan Durmaz logosu bulunmaktaydı. Bunun sahne öncesi bu şekilde olması gerektiğini yetkililere bildirmiştim. Fakat ben sahnemi yaptığım sırada arkamda bulunan led de bahis reklamı dönmüş, bunu sahnem bittiğinde sosyal medyada etiketlenmiş olduğum videolardan fark ettim. Kendi profilimde sahnede bulunduğum görselleri paylaşırken bu reklamların olmamasına çok dikkat ettim. Kendi hesabımdan bet veya bahis reklamı kesinlikle yapmadım. Menajerim Tayfun Fişek eğlence mekanında bulunan yetkililerle irtibata geçmesi üzerine buraya giderek sahne aldım. Bağlantıları o kurmuştur. Kendisinin de bet veya bahis reklamlarında haberdar olmadığını düşünüyorum. Zaten haberi olmuş olsa beni o mekana kesinlikle yollamazdı. Bende sahne almazdım zaten.

Sosyal medya Kerimcan Durmaz'ı konuşuyor: Kerimcan Durmaz kimdir, neden tutuklandı, cezaevine mi girecek? - 4

Kasım ayının ilk haftası Malta ülkesine hem vlog çekmek hem de anlaşmış olduğum mekanda sahneye çıkmak için Samet Demirok isimli arkadaşımla gitmiştim. Havalimanından orada bulunan bir kişi bizi alarak otele ulaşmamızı sağladı. Akabinde eğlence mekanına gittik ve ben sahne aldım. Sahne çıkışı otele dönerek ertesi gün havalimanından Türkiye’ye giriş yaptım. Bu süre zarfında orası ile alakalı iletişim kurduğum yetkili kimse olmadı" diye konuştu.

Sosyal medya Kerimcan Durmaz'ı konuşuyor: Kerimcan Durmaz kimdir, neden tutuklandı, cezaevine mi girecek? - 5

KERİMCAN DURMAZ KİMDİR?

Kerimcan Durmaz, 2 Kasım 1994'te İstanbul'un Yeniköy semtinde dünyaya geldi. Annesi ev hanımı, babası restoran işletmecisidir. İki ablası var. 

Liseyi bitirdikten sonra Bakü'ye gitti ve makyör olarak çalıştı. 2015'ten itibaren Periscope'a ve Snapchat'e yüklediği videolar ile sosyal medyaya adım attı. Daha sonra İstanbul'a döndü ve DJ olarak çalışmaya başladı.

Sosyal medya Kerimcan Durmaz'ı konuşuyor: Kerimcan Durmaz kimdir, neden tutuklandı, cezaevine mi girecek? - 6

2016-17 yayın döneminde TV8'de ekrana gelen İşte Benim Stilim yarışmasının yedinci sezonunda jüri üyeliği yapmaya başladı.

Kendi hesabından uçak yolculuğu sırasında yaptığı müstehcen paylaşım ile tepkileri üzerine çekmişti.


Sosyal medya Kerimcan Durmaz'ı konuşuyor: Kerimcan Durmaz kimdir, neden tutuklandı, cezaevine mi girecek? - 7

Yakın dönemde kendi adını taşıyan bir kozmetik markası çıkardı. Bir şarkı üzerinde çalıştığını duyurdu ve ardından 27 Aralık 2020 tarihinde ilk single'ı Peşimde'nin kapağını Instagram üzerinden yayınladı.

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