Sosyal medya Kerimcan Durmaz'ı konuşuyor: Kerimcan Durmaz kimdir, neden tutuklandı, cezaevine mi girecek?
Sosyal medya Kerimcan Durmaz'ın tutuklanmasını konuşuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve bazı internet fenomenlerinin ardından şimdi de sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz gözaltına alınmıştı. Durmaz için tutuklama talebi geldi. Peki,Kerimcan Durmaz kimdir, neden tutuklandı, cezaevine mi girecek?
Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.