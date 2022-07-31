Sosyal medyanın yeni girişimi: Sonsuza dek genç kalan 'sanal influencer'lar

Haberler | 31.07.2022 - 11:11 - Son Güncelleme : 31.07.2022 - 16:09
Günümüzde artık bir meslek statüsü taşıyan “influencer”lık sanal girişimlerle yeni bir boyuta taşınıyor.
Güney Kore’den Rozy isimli bir influencer’ın Instagram’da 130 binden fazla takipçisi bulunuyor. Hesabında ise her influencer’da görmeye alışık olduğumuz şeyler var.
Rozy, stilini, makyajını, seyahatlerini, dans rutinlerini veya modellik kariyerine dair adımlarını sık sık hesabında takipçileriyle paylaşıyor. Ancak bunların hiçbiri gerçek değil.
CNN’in hazırladığı habere göre, Güney Koreli Rozy “sanal bir influncer”. Kore’nin başkenti Seoul merkezli bir şirketin yarattığı Rozy, paylaşımlarıyla gerçek bir insandan farksız görünse de kendisi sanal bir yaratım.
Sidus Studio X, sitesinde “Rozy insanların yapamadığı her şeyi olabilecek en insani formda yapabiliyor” açıklamasında bulundu. 2020’de kurulan Rozy girişimi, marka iş birlikleri ve sponsorluk anlaşmaları ile şirketin büyük bir kar elde etmesine neden oldu.
“Sanal insan” aslında çok yeni olmamakla birlikte, yükselişe geçen bir sektör. Asla yaşlanmayan, skandala imza atmayan ve dijital anlamda kusursuz olan bir “influencer” tanımının gelecekte sosyal medyada çok revaçta olacağı düşünülüyor.
Rozy’nin arkasında yatan CGI teknoloji aslında yeni değil. Bazen Rozy’nin tüm vücudu bilgisayar ile yaratılsa da kimi zaman gerçek bir modelin vücuduna Rozy’nin kafası yerleştiriliyor.