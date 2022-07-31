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Sosyal medyanın yeni girişimi: Sonsuza dek genç kalan 'sanal influencer'lar

Haberler | 31.07.2022 - 11:11 - Son Güncelleme : 31.07.2022 - 16:09

Sosyal medya paylaşımlarıyla hayatlarımıza etki eden “influencer”lar Güney Kore’deki yeni bir girişimle farklı bir kimlik kazanıyor. “Rozy” adındaki influencer paylaşımlarıyla gerçek bir insandan farksız görünse de aslında gerçekten çok uzak.

Sosyal medyanın yeni girişimi: Sonsuza dek genç kalan 'sanal influencer'lar - 1

Günümüzde artık bir meslek statüsü taşıyan “influencer”lık sanal girişimlerle yeni bir boyuta taşınıyor.

Sosyal medyanın yeni girişimi: Sonsuza dek genç kalan 'sanal influencer'lar - 2

’den Rozy isimli bir influencer’ın Instagram’da 130 binden fazla takipçisi bulunuyor. Hesabında ise her influencer’da görmeye alışık olduğumuz şeyler var.

Sosyal medyanın yeni girişimi: Sonsuza dek genç kalan 'sanal influencer'lar - 3

HİÇBİRİ GERÇEK DEĞİL

Rozy, stilini, makyajını, seyahatlerini, dans rutinlerini veya modellik kariyerine dair adımlarını sık sık hesabında takipçileriyle paylaşıyor. Ancak bunların hiçbiri gerçek değil.

CNN’in hazırladığı habere göre, Güney Koreli Rozy “sanal bir influncer”. Kore’nin başkenti Seoul merkezli bir şirketin yarattığı Rozy, paylaşımlarıyla gerçek bir insandan farksız görünse de kendisi sanal bir yaratım.

Sosyal medyanın yeni girişimi: Sonsuza dek genç kalan 'sanal influencer'lar - 4

"İNSANLARIN YAPAMADIĞI HER ŞEYİ YAPIYOR"

Sidus Studio X, sitesinde “Rozy insanların yapamadığı her şeyi olabilecek en insani formda yapabiliyor” açıklamasında bulundu. 2020’de kurulan Rozy girişimi, marka iş birlikleri ve sponsorluk anlaşmaları ile şirketin büyük bir kar elde etmesine neden oldu.

Sosyal medyanın yeni girişimi: Sonsuza dek genç kalan 'sanal influencer'lar - 5

GELECEĞİN INFLUENCER TANIMI

“Sanal insan” aslında çok yeni olmamakla birlikte, yükselişe geçen bir sektör. Asla yaşlanmayan, skandala imza atmayan ve dijital anlamda kusursuz olan bir “influencer” tanımının gelecekte sosyal medyada çok revaçta olacağı düşünülüyor.

Sosyal medyanın yeni girişimi: Sonsuza dek genç kalan 'sanal influencer'lar - 6

Rozy’nin arkasında yatan CGI teknoloji aslında yeni değil. Bazen Rozy’nin tüm vücudu bilgisayar ile yaratılsa da kimi zaman gerçek bir modelin vücuduna Rozy’nin kafası yerleştiriliyor.

N-LIFE HABERLERİ

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