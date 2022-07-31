Sosyal medyanın yeni girişimi: Sonsuza dek genç ve kusursuz 'sanal influencer'lar

HİÇBİRİ GERÇEK DEĞİL

Rozy, stilini, makyajını, seyahatlerini, dans rutinlerini veya modellik kariyerine dair adımlarını sık sık hesabında takipçileriyle paylaşıyor. Ancak bunların hiçbiri gerçek değil.

CNN’in hazırladığı habere göre, Güney Koreli Rozy “sanal bir influncer”. Kore’nin başkenti Seoul merkezli bir şirketin yarattığı Rozy, paylaşımlarıyla gerçek bir insandan farksız görünse de kendisi sanal bir yaratım.