Sosyal medyayı karıştırdı! Cezaevi günlerini anlatan Nihal Candan'dan kafa karıştıran namaz vakti açıklaması

Candan "7 vakit kılıyordum cezaevinde." sözleri sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Her gün Cuma namazı da kılmıştır" ve "Sağlık sebepleri nedeniyle cezaevinden tahliye edilmedi mi? Sağlıklı insanların yaptığı her şeyi yapıyorlar, nasıl bir tahliye bu?" gibi yorumlarda bulundular.

37 kiloya kadar düştüğü ifade edilen Nihal Candan’ın yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Candan'ın dudak ve yanaklarındanki botoksa dikkat çekti.