Sosyal medyayı karıştırdı! Cezaevi günlerini anlatan Nihal Candan'dan kafa karıştıran namaz vakti açıklaması

Dolandırıcılık ve kara para aklama gibi ağır suçlardan tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. Sağlık sorunu nedeniyle tahliye edilmesine rağmen, önce kuaföre ardından televizyonlara röportaja gitmesi çok tartışılan Nihal Candan bu kez namaz açıklamasıyla gündeme geldi.

Sosyal medyayı karıştırdı! Cezaevi günlerini anlatan Nihal Candan'dan kafa karıştıran namaz vakti açıklaması - 1

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler 16 Kasım'da tutuklanmıştı. 37 kiloya kadar düştüğü ve psikolojisinin de bozuk olduğu belirtilen Nihal Candan, sağlık sorunları sebep gösterilerek tahliye edilmişti. Tedavi edilmesi gereken Candan, televizyonlara röportajlar vermeye başladı. Candan, son olarak YouTube’da yayınlanan bir programa yaptığı açıklamalarla sosyal medya gündemine oturdu.

N-LIFE HABERLERİ

Sosyal medyayı karıştırdı! Cezaevi günlerini anlatan Nihal Candan'dan kafa karıştıran namaz vakti açıklaması - 2

NAMAZ AÇIKLAMASI

Cezaevindeyken namaz kılmaya başladığını söyleyen Candan, şu ifadelere yer verdi:

“Betonlar arasında bildiğimiz tüm meditasyon uygulamalarını yaptık Bahar'la. Günlük tuttuk. Sabah namazını zaten ben kaçırmazdım. Sabah namazı benim için çok değerli. Çünkü onda bir hadis var; "Namaz uykudan hayırlıdır" diye. O benim en sevdiği hadis. Sadece 7 vakit kılmıyordum. 7 vakite cezaevinde çıkardım. Teheccüd ile nafile namazlarıyla. 7 vakit kılıyordum cezaevinde. Biraz daha tasavvuf, Mevlana bilinci aşılamaya çalıştım kız kardeşime, onu öyle uyuttum.”

Sosyal medyayı karıştırdı! Cezaevi günlerini anlatan Nihal Candan'dan kafa karıştıran namaz vakti açıklaması - 3

Candan "7 vakit kılıyordum cezaevinde." sözleri sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Her gün Cuma namazı da kılmıştır" ve "Sağlık sebepleri nedeniyle cezaevinden tahliye edilmedi mi? Sağlıklı insanların yaptığı her şeyi yapıyorlar, nasıl bir tahliye bu?" gibi yorumlarda bulundular. 

37 kiloya kadar düştüğü ifade edilen Nihal Candan’ın yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Candan'ın dudak ve yanaklarındanki botoksa dikkat çekti.

Sosyal medyayı karıştırdı! Cezaevi günlerini anlatan Nihal Candan'dan kafa karıştıran namaz vakti açıklaması - 4

AVUKATLAR İTİRAZ ETTİ

Candan'ın rahat hareketleri, müşteki avukatlarının da dikkatini çekti ve tahliyesine itiraz edildi.

İtirazda, sanığın sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilecek gibi davranmadığı ve televizyonlarda boy gösterdiğine dikkat çekildi.

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