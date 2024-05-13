Sosyal medyayı karıştırdı! Cezaevi günlerini anlatan Nihal Candan'dan kafa karıştıran namaz vakti açıklaması
Dolandırıcılık ve kara para aklama gibi ağır suçlardan tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. Sağlık sorunu nedeniyle tahliye edilmesine rağmen, önce kuaföre ardından televizyonlara röportaja gitmesi çok tartışılan Nihal Candan bu kez namaz açıklamasıyla gündeme geldi.
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler 16 Kasım'da tutuklanmıştı. 37 kiloya kadar düştüğü ve psikolojisinin de bozuk olduğu belirtilen Nihal Candan, sağlık sorunları sebep gösterilerek tahliye edilmişti. Tedavi edilmesi gereken Candan, televizyonlara röportajlar vermeye başladı. Candan, son olarak YouTube’da yayınlanan bir programa yaptığı açıklamalarla sosyal medya gündemine oturdu.