Şota Arveladze'den Survivor yarışmacılarına gaf

Arveladze ile yarışmacılar arasında öne çıkan diyaloglar:



Hikmet: Hocam futbolcuyken Acun abi hiç röportaj yaptı mı sizinle?



Şota: Yok, karşılaştık sadece.



Acun Ilıcalı: Ben Beşiktaş'a bakıyordum



Şota: O Beşiktaş'a bakıyordu ama karşılaşıyorduk hep.



Şota: Okan, Ogün, Abdullah... 8 kişi milli oyuncuydu o zaman.



Hikmet: Evet ama o kadro şampiyon olamadı.



Şota: Olamadı evet. Ama olsun şimdi oldular.



Hikmet: Oldular mı?



Şota: Oldular tabii, şimdi oldular.



Evrim: Olmuşlar.



Seda: Haberi verdiğiniz iyi oldu. Teşekkür ederiz. Başka neler var? Türkiye'de neler oldu?



Ogeday: Gerçek bir Trabzonsporlusunuz hocam.



Şota: Hayır ben bilmediğim için... Siz dönerken kimseye söylemeyin tamam mı?