Şota Arveladze'den Survivor yarışmacılarına gaf

Haberler | 11.05.2022 - 11:00
Survivor All Star'da İngiltere biletini gönüllüler aldı. Acun Ilıcalı, ödülü kazanan takımı sahibi olduğu Hull City'nin maçına götürdü.
Hull City taraftarlarının uğrak noktalarına giden yarışmacılar, İngiliz taraftarlarca Türk bayraklarıyla karşılandı.
Yarışmacılar maçın ardından teknik direktör Şota Arveladze ve Ilıcalı ile buluşarak sohbet etti.
Hull City teknik direktörü Arveladze yarışmacılarla sohbet ettiği sırada Süper Lig'in şampiyonuyla ilgili büyük bir gaf yaptı.
Arveladze, sohbet anında Trabzonspor'un Süper Lig'de şampiyon olduğunu ağzından kaçırınca eğlenceli saniyeler yaşandı.
Arveladze ile yarışmacılar arasında öne çıkan diyaloglar:
Hikmet: Hocam futbolcuyken Acun abi hiç röportaj yaptı mı sizinle?
Şota: Yok, karşılaştık sadece.
Acun Ilıcalı: Ben Beşiktaş'a bakıyordum
Şota: O Beşiktaş'a bakıyordu ama karşılaşıyorduk hep.
Şota: Okan, Ogün, Abdullah... 8 kişi milli oyuncuydu o zaman.
Hikmet: Evet ama o kadro şampiyon olamadı.
Şota: Olamadı evet. Ama olsun şimdi oldular.
Hikmet: Oldular mı?
Şota: Oldular tabii, şimdi oldular.
Evrim: Olmuşlar.
Seda: Haberi verdiğiniz iyi oldu. Teşekkür ederiz. Başka neler var? Türkiye'de neler oldu?
Ogeday: Gerçek bir Trabzonsporlusunuz hocam.
Şota: Hayır ben bilmediğim için... Siz dönerken kimseye söylemeyin tamam mı?