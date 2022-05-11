Şota Arveladze'den Survivor yarışmacılarına gaf

Haberler | 11.05.2022 - 11:00

Survivor'da İngiltere ödülünü kazanan gönüllüler takımı, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin maçını izledi. Maçın ardından teknik direktör Şota Arveladze ile bir araya gelen ve dışarıdan bilgi almaları yasak olan yarışmacılar deneyimli çalıştırıcının gafıyla Süper Lig şampiyonunun kim olduğunu öğrendiler.

Şota Arveladze'den Survivor yarışmacılarına gaf - 1

All Star'da İngiltere biletini gönüllüler aldı. , ödülü kazanan takımı sahibi olduğu Hull City'nin maçına götürdü.

Şota Arveladze'den Survivor yarışmacılarına gaf - 2

Hull City taraftarlarının uğrak noktalarına giden yarışmacılar, İngiliz taraftarlarca Türk bayraklarıyla karşılandı.

Şota Arveladze'den Survivor yarışmacılarına gaf - 3

Yarışmacılar maçın ardından teknik direktör Şota Arveladze ve Ilıcalı ile buluşarak sohbet etti.

Şota Arveladze'den Survivor yarışmacılarına gaf - 4

Hull City teknik direktörü Arveladze yarışmacılarla sohbet ettiği sırada Süper Lig'in şampiyonuyla ilgili büyük bir gaf yaptı.

Şota Arveladze'den Survivor yarışmacılarına gaf - 5

Arveladze, sohbet anında Trabzonspor'un Süper Lig'de şampiyon olduğunu ağzından kaçırınca eğlenceli saniyeler yaşandı.

Şota Arveladze'den Survivor yarışmacılarına gaf - 6

Arveladze ile yarışmacılar arasında öne çıkan diyaloglar:

Hikmet: Hocam futbolcuyken Acun abi hiç röportaj yaptı mı sizinle?

Şota: Yok, karşılaştık sadece.

Acun Ilıcalı: Ben Beşiktaş'a bakıyordum

Şota: O Beşiktaş'a bakıyordu ama karşılaşıyorduk hep.

Şota: Okan, Ogün, Abdullah... 8 kişi milli oyuncuydu o zaman.

Hikmet: Evet ama o kadro şampiyon olamadı.

Şota: Olamadı evet. Ama olsun şimdi oldular.

Hikmet: Oldular mı?

Şota: Oldular tabii, şimdi oldular.

Evrim: Olmuşlar.

Seda: Haberi verdiğiniz iyi oldu. Teşekkür ederiz. Başka neler var? Türkiye'de neler oldu?

Ogeday: Gerçek bir Trabzonsporlusunuz hocam.

Şota: Hayır ben bilmediğim için... Siz dönerken kimseye söylemeyin tamam mı?

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