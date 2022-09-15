Spice Girls üyesi Melanie Chisholm'dan İstanbul'da taciz iddiası

Haberler | 15.09.2022 - 10:29 - Son Güncelleme : 15.09.2022 - 10:33
Spice Girls grubundan Melanie Chisholm, yıllar önce İstanbul’da konsere geldiğinde masaj yaptırdığı otelde cinsel tacize uğradığını dile getirdi.
Yaklaşık 25 yıl önce Türkiye'de konser veren Melanie, "İstanbul’daydık, iki gösterimiz vardı. Daha önce hiç tam uzunlukta bir konser vermemiştik bu nedenle tabii ki haftalardır prova yapıyorduk" dedi.
“İlk Spice Girls konseri için oradaydık ve kendimi otelde bir masajla rahatlatmak istedim" diyen Melanie, taciz iddiasını anlattı.
Melanie sözlerini şöyle sürdürdü: "Masaj sırasında yaşadıklarımı o an içime gömdüm çünkü odaklanmam gereken başka şeyler vardı. Olay yaratmak istemedim ama aynı zamanda bununla uğramak istemedim. Yıllarca içime gömdüm”
Melanie, “Bir cinsel saldırı olarak, ağır olmayan bir şekilde gerçekleşti diyebilirim ancak ihlal edilmiş, kırılgan, utanmış hissettim" dedi.