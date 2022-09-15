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Spice Girls üyesi Melanie Chisholm'dan İstanbul'da taciz iddiası

Haberler | 15.09.2022 - 10:29 - Son Güncelleme : 15.09.2022 - 10:33

Spice Girls üyesi Melanie Chisholm, yıllar önce İstanbul'a konser için geldiğinde masaj yaptırırken cinsel tacize uğradığını iddia etti.

Spice Girls üyesi Melanie Chisholm'dan İstanbul'da taciz iddiası - 1

Spice Girls grubundan Melanie Chisholm, yıllar önce İstanbul’da konsere geldiğinde masaj yaptırdığı otelde cinsel tacize uğradığını dile getirdi.


Spice Girls üyesi Melanie Chisholm'dan İstanbul'da taciz iddiası - 2

Yaklaşık 25 yıl önce Türkiye'de konser veren Melanie, "İstanbul’daydık, iki gösterimiz vardı. Daha önce hiç tam uzunlukta bir konser vermemiştik bu nedenle tabii ki haftalardır prova yapıyorduk" dedi.


Spice Girls üyesi Melanie Chisholm'dan İstanbul'da taciz iddiası - 3

“İlk Spice Girls konseri için oradaydık ve kendimi otelde bir masajla rahatlatmak istedim" diyen Melanie, taciz iddiasını anlattı.


Spice Girls üyesi Melanie Chisholm'dan İstanbul'da taciz iddiası - 4

Melanie sözlerini şöyle sürdürdü: "Masaj sırasında yaşadıklarımı o an içime gömdüm çünkü odaklanmam gereken başka şeyler vardı. Olay yaratmak istemedim ama aynı zamanda bununla uğramak istemedim. Yıllarca içime gömdüm”


Spice Girls üyesi Melanie Chisholm'dan İstanbul'da taciz iddiası - 5

Melanie, “Bir cinsel saldırı olarak, ağır olmayan bir şekilde gerçekleşti diyebilirim ancak ihlal edilmiş, kırılgan, utanmış hissettim" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

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