Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinden 4. yeni bölüm fotoğrafları

Tüm bunlar yaşanırken Leyla’yı ziyarete gelen sürpriz ziyaretçi onu tekrar okula döndürecek ilk adımları da atmasına sebep olur. Ekim ise karmakarışık duygular içindedir. Ne kadar istemese de Kanat’a çekilmeye başlamıştır.Yine de amacından sapmaz. Herkesin maskesini düşürecek bir oyun oynamaya karar verir. Fakat hiç beklenmedik bir şeyle kendi oyununda yenilir. Üstelik bu oyunda tam karşısında Leyla durmaktadır.