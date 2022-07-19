Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinden yeni bölüm fotoğrafları

Melisa’nın elinde tuttuğu Ekim’in görüntülerine ise sürpriz bir isim ulaşır.Bu hamle okuldaki tüm dengeleri bir kez daha alt üst edecektir.Tüm olanları izleyen Kanat’la Ekim’in arasında neler olduğunu merak eden biri daha vardır. Aziz…