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Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinden yeni bölüm fotoğrafları

Haberler | 19.07.2022 - 11:41

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan, Durul Bazan ve Murat Daltaban’ın yer aldığı Duy Beni dizisinden yeni bölüm fotoğrafları yayınlandı.

Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinden yeni bölüm fotoğrafları - 1

Yeni bölüm fotoğrafları yayınlanan Duy Beni 21 Temmuz Perşembe akşamı Star'da seyirci karşısına çıkacak.

DUY BENİ 3. BÖLÜM FRAGMANI (TIKLA OKU)

Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinden yeni bölüm fotoğrafları - 2

3. BÖLÜM KONUSU

Yaşadıkları zorbalık Ekim ve Bekir’i alt üst etse de Ekim tekrar ayağa kalkıp kötülerle savaşmaya kararlıdır. Bu sırada onlara uzanan yardım eli herkesi şaşırtır. Kanat kafaları karıştırırken öğretmen Selim’in okulda yaşananlarla alakalı şüpheleri giderek artmaktadır.

Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinden yeni bölüm fotoğrafları - 3

Melisa’nın elinde tuttuğu Ekim’in görüntülerine ise sürpriz bir isim ulaşır.Bu hamle okuldaki tüm dengeleri bir kez daha alt üst edecektir.Tüm olanları izleyen Kanat’la Ekim’in arasında neler olduğunu merak eden biri daha vardır. Aziz…

Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinden yeni bölüm fotoğrafları - 4

Ekim, Gerçek Koleji’ndeki zorbalarla başa çıkmaya çalışırken bir yandan en yakın arkadaşı Leyla’yla arasını düzeltmeye çalışır. Ancak Leyla’nın öfkesi, ardından sosyal medyada yaptığı bir hamle dikkatleri tekrar kazaya çeker.

Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinden yeni bölüm fotoğrafları - 5

Sırlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlarken . Ekim’in okuldakileri daha yakından tanımak amacıyla gittiği partide hiç beklemedik bir olay olur. Ekim bu kez zorbalığa kesinlikle dur diyecektir.

İşte diğer kareler...

Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinden yeni bölüm fotoğrafları - 6
Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinden yeni bölüm fotoğrafları - 7
Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinden yeni bölüm fotoğrafları - 8
Star ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinden yeni bölüm fotoğrafları - 9

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