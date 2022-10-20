Star ekranlarındaki Gecenin Ucunda dizisinin yükselişi sürüyor

Dün akşam (19 Ekim) yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Sonuca göre, Star TV'nin yeni dizisi 'Gecenin Ucunda'ya seyirci ilgisinin yükselişte olduğu görüldü.
Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan, başrollerinde Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun yer aldığı 'Gecenin Ucunda', total izleyicide 'Kuruluş Osman' ve 'O Kız' dizilerinin ardından gecenin 3. en çok izlenen dizisi oldu.
Çarşamba günleri Star'da ekrana gelen dizi, Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.
TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan 'Gecenin Ucunda' nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.