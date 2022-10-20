Star ekranlarındaki Gecenin Ucunda dizisinin yükselişi sürüyor

Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan, başrollerinde Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun yer aldığı 'Gecenin Ucunda', total izleyicide 'Kuruluş Osman' ve 'O Kız' dizilerinin ardından gecenin 3. en çok izlenen dizisi oldu.