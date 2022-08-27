Star Trek oyuncusu Nichelle Nichols'ün külleri uzayın derinliklerine bırakılacak

ABD’de 60’lı yıllarda Enterprise uzay gemisiyle uzayın derinliklerini keşfeden ve mürettebatın serüvenlerini konu alan ünlü Star Trek dizisinin oyuncusu Nichelle Nichols, temmuz ayında hayata veda etti. Nichols’ün küllerinin, geçen yıllarda hayata veda eden diğer üç Star Trek’linin külleriyle uzayın derinliklerine bırakılacağı belirtildi.