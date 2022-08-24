Star'ın sevilen dizisi Duy Beni zirvedeki yerini koruyor

Haberler | 24.08.2022 - 10:52
9. Ah Nerede (Star Tv - 7. bölüm) Final
Ferda ve Ferit’i birlikte gören Zehra, büyük bir yüzleşme içine girer.Onları gördüğünde hissettiği şey aşk mıdır? Ferit’in Zehra için değişmeyi göze alması gerekir. Ferit, Zehra için kendini yok edip yeniden doğabilecek midir? Zehra ve Ferit, kendi içlerinde bu kavgaları verirken dışarda da onlar için örülen tuzaklar vardır. Zehra ve Ferit’in sırları her an gün yüzüne çıkmak üzeredir. Bu sır ya onları birleştirecek ya da büsbütün koparacaktır.
8. Kara Tahta (TRT1 - 18. bölüm)
Bekir’in Irmak’ı kaçırması herkesi perişan eder. Arkadaşlarının gayretiyle bulunan Asu, Bekir’in sahte pasaport yaptırdığını söyler. Atlas, Bekir’le yaptığı telefon konuşmasında her şeyin başladığı yere, göle gittiğini anlar. Bekir, köşeye sıkıştığını anlar ve arabayı göle sürer. Irmak’ı ve kendisini öldürecek kadar gözü kararmıştır. O sırada Atlas gelir ve Irmak’ı kurtarır. Bekir, peşindeki emniyet güçlerine rağmen kaçmayı sürdürür. Bekir’in dışarıda olması Irmak başta olmak üzere herkesi tedirgin eder. Bütün bu sıkıntıların ortasında İstanbul’dan umut dolu bir telefon gelir. Aylin’in doktoru, gözlerinin açılma ihtimaline dair bir haber paylaşır.
7. Balkan Ninnisi (TRT1 - 8. bölüm)
Güldaniye halanın konağa gelmesi ile birlikte kimsenin huzuru kalmaz. Gençleri evlendirmek için bekar adayları listeye alan Güldaniye hala, Ertan ve Ayşen’i evlendirmek için her türlü yolu denemeye kararlıdır. Bu duruma Neriman’ın çok üzüldüğünü gören Süleyman, halayı konağa getirdiğine pişman olur. Tıraş gecesinde kalbi kırılan Jovanka ise, Ertan’ın tüm ısrarlarına rağmen Viyana’ya gitmek için yola koyulur. Ertan’ı unutmaya, kalbinden atmaya kararlıdır. Öte yandan evden kovulan Süleyman, Arif ve Daniel, hiç beklemedikleri bir şekilde kendilerini büyük bir belanın içinde bulurlar. Onlara ulaşamayan konak halkı, panik içinde onları aramaya koyulur...
6. Seversin (Kanal D - 12. bölüm)
Asya, Tolga'nın aşk ilanıyla şoke olmuştur. Kalbi bu açıklamayı kucak açarak karşılasa da aklı onu durdurmaktadır. Asya Tolga'yla açık konuşur, onun hislerinde samimi olduğundan emindir ama bu ne kadar sürecektir. Tolga Tuna'nın deli gönlü bu aşkı ne kadar taşıyabilecektir. Asya'nın, Tolga Tuna'nın “kalbi kırılmışlar” listesine eklenmeye niyeti yoktur. Tolga Asya'nın düşüncesine hak verir; o da kendisinin farkındadır. Tolga aşkını ispat edebilmek için mücadele etmeye karar verir. Karşısına çıkacak en büyük engel kendisi olacaktır. Aşık Tolga, yılların pekiştirdiği onca alışkanlığını değiştirip, içindeki Tolga Tuna'yı saf dışı ederek Asya'ya kendini ispat edebilecek midir?
5. Gül Masalı (atv - 9. bölüm)
Atabeylerin ağır ithamlarını hazmedemeyen Gonca, Toprak’tan uzak durmaya karar vermiştir. Halil sorgu sırasında soğuk terler dökerken Canan da hastaneye kaldırılır. Annesinin başından bir an olsun ayrılmayan Toprak, Gonca ve ailesi arasında kalmanın derin ıstırabını çekiyordur. Halil’in kısa sürede serbest kalacağını düşünen Rıfat ise yanıldığını anlamıştır. Çünkü bu işin arkasında da Adnan Fuat vardır ve belli ki durmaya niyeti yoktur. Rıfat, Fuat’ın sonraki hamlesini önlemek için harekete geçer. Bu arada su sorununu çözmek için çareler arayan Tahir’in imdadına Fuat yetişir ve ona büyük bir sulama sistemi kurmak için yardım teklif eder. Sırrı geçmişe gömdüğü acı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalmıştır. Bundan sonra atacağı adım ise herkesin hayatını derinden etkileyecektir. Toprak’tan uzak kalmanın acısıyla kavrulan Gonca aşkına yeniden dört elle sarılabilecek midir? Büyük bir cendereye giren Toprak, ailesini mi Gonca’yı mı tercih edecektir? Fuat, Rıfat’ın beklenmedik atağına nasıl bir karşılık verecektir?
4. Senden Daha Güzel (Fox - 10. bölüm)
Pervin’in Efsun’a sürprizi klinikteki güç dengelerini değiştirir. Sevda’nın gelişinin yankıları ise devam eder. Sevda’nın hastalığı Emir’in Sevda’ya olan düşkünlüğünü iyice artırmaktadır. Efsun, Binnur ile birlikte Emir ve Sevda arasındaki ilişkiyi anlamak için kolları sıvar. Burcu’nun yeni işi ise hem klinikteki tüm ekibi hem de Cem’in başını derde sokacaktır.
3. Duy Beni (Star Tv - 7. bölüm)
Kanat’ın tutuklanması Gerçek Koleji’ndeki birçok kişiyi şaşkına uğratmıştır. Leyla bu olaya Ekim’in sebep olduğunu düşünüp onu suçlarken, Ekim Kanat’ın masum olduğuna inanmaktadır.Polis, Gerçek Koleji’nden birinin ifadesine daha başvurur.Verilen ifadelerin birbirleriyle çelişmesi ortalığı karıştırır. Leyla bu zamana kadar mesajlaştığı kişinin Kanat olmadığı gerçeğiyle sarsılır. Kendini toplayıp Aziz’le yüzleştikten sonra yeni bir karar alır.Artık yeni bir hedefi vardır. Kanat’ın polisler tarafından götürülmesinden sonra öğrenciler ikiye ayrılır.Ekim, Bekir ve Ayşe’ye yapılan zorbalıkların boyutu artar. Fakat bu sefer Bekir de sessiz kalmayacaktır. Selim ve Bahar, Gerçek Koleji’nde yaşananların sorumlusuna karar verip bir plan yaparlar. Bu düzene dur diyeceklerdir. Ziya hocanın yarım bıraktığı işi tamamlamak için harekete geçerler. Bunun için birkaç öğrencinin yardımına ihtiyaçları vardır.
2. Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Show Tv - 5. bölüm)
Yıllar önce kendisini terk eden Emin’i karşısında gören Derya hayatının şokunu yaşar. Annesi ve komşusunu konuşurken duyunca yüzleşmek için gittiği Mert’in evinde Aylin’i gören Gizem, ikilinin arasında arkadaşlık dışında bir ilişki olduğunu düşünür. Derya’ya söyledikleri yalanın ortaya çıkmayacağını düşünen Mert ve Aylin ise Esra’nın planından habersizdir. Esra, Derya’nın karşısına hiç hoş olmayan bir şekilde çıkar. Bu karşılaşma sonucu Aylin, Mert ve Derya için hiç istemediği bir karar vermek zorunda kalır. Melek hayatında bazı şeyleri yoluna soktuğunu düşünürken avukatından aldığı bir telefon tüm umutlarını soldurur. Aygün ise kızının başındaki derdi bildiği halde mahalleden kızına talip olan İlyas’la ilgili Melek’in aklını çelmeye çalışır. Melek’e takıntılı bir aşk besleyen İlyas sevdiğini Zülfikar’a bırakmamaya kararlıdır. Derya’nın yanı başında olduğundan habersiz olan Sadi Payaslı, Songül’le atışmalarının gerçek bir çift atışmasına döndüğünün farkına varır. Payaslı yıllar sonra ilk kez bir kadınla akşam yemeği için randevulaşır ancak gece hiç tahmin etmediği bir adreste son bulur.
1. Tozluyaka (Fox - 7. bölüm)
Cemre’ye yapılan haksızlık Ali ve arkadaşları kadar Berk’in de çok pişman olmasına neden olur. Herkes yaptığı hatayı telafi etme derdindeyken Ali ve Berk’e uyarı niteliğinde bir başka gizemli mesaj daha gelir. Ancak bu defa bu gizemli kişinin kim olduğunu bulmaya çok yaklaşmıştır Ali. Kenan’ın evinde Vefa’ya ait anahtarlığı bulan Derya’nın şüpheleri ise had safhadadır. Gençlere bu durumu anlatamadığı için tek destekçisi Önder’den yardım ister. Kenan’ın konser gecesine dair sakladıkları olduğuna inanıyorlardır ve bunu kanıtlamak için harekete geçerler. Tüm bu kaosun ve gizemin içinde yeşeren aşklar, yeni arkadaşlıklar ve biten dostluklar ile yeni başlangıçların ilk adımı da atılmış olur.