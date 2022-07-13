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Star'ın yeni dizi Duy Beni'den 2. yeni bölüm fragmanı ve fotoğrafları

Haberler | 13.07.2022 - 13:32

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği Star'ın yeni dizi Duy Beni'den 2. yeni bölüm fragmanı ve fotoğrafları geldi. İşte ayrıntılar...

Star'ın yeni dizi Duy Beni'den 2. yeni bölüm fragmanı ve fotoğrafları - 1

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan ve Durul Bazan ve Murat Daltaban’ın yer aldığı Duy Beni dizisi yeni bölümüyle perşembe akşamı Star’da.

DUY BENİ 2. BÖLÜM 2. FRAGMANI (TIKLA İZLE)

Star'ın yeni dizi Duy Beni'den 2. yeni bölüm fragmanı ve fotoğrafları - 2

YENİ BÖLÜM KONUSU

Maskeyi Kanat'ın dolabında bulan Ekim, Selçuk'a Leyla'ya çarpanın Kanat olduğunu söyleyerek ondan yardım ister. Selçuk'un Kanat'ı sorgulaması hem Aziz'i, babası Rıza ile karşı karşıya getirir hem de aile içi var olan gerginliği iyice tırmandırır.

Star'ın yeni dizi Duy Beni'den 2. yeni bölüm fragmanı ve fotoğrafları - 3

Kanat Ekim'in gerçeği ortaya çıkarma girişimlerini engellemek için ona Bekir üzerinden gözdağı verir. Ayşe için de işler iyi gitmez. Babasının verdiği ceza durumu daha da kötüleştirir. Melisa ve Ekim arasındaki gerginlik de giderek artmaktadır.

Star'ın yeni dizi Duy Beni'den 2. yeni bölüm fragmanı ve fotoğrafları - 4

Kanat'ın bir şekilde Ekim'e yakınlaşması ihtimaline çıldıran Melisa Ekim'i bertaraf etmek adına türlü hamleler atar. Ekim diğer taraftan kendisini Kanat ile ilgili itham edecek çok çirkin bir oyuna maruz kalır.Okuldakiler bu suçundan ötürü Ekim ile Bekir'e çok ağır bir ceza vermeye karar verir.

Star'ın yeni dizi Duy Beni'den 2. yeni bölüm fragmanı ve fotoğrafları - 5

İşte yeni bölümden diğer kareler...

Star'ın yeni dizi Duy Beni'den 2. yeni bölüm fragmanı ve fotoğrafları - 6
Star'ın yeni dizi Duy Beni'den 2. yeni bölüm fragmanı ve fotoğrafları - 7
Star'ın yeni dizi Duy Beni'den 2. yeni bölüm fragmanı ve fotoğrafları - 8
Star'ın yeni dizi Duy Beni'den 2. yeni bölüm fragmanı ve fotoğrafları - 9
Star'ın yeni dizi Duy Beni'den 2. yeni bölüm fragmanı ve fotoğrafları - 10

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