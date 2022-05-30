Star'ın yeni dizisi Duy Beni oyuncuları ilk kez bir arada

Haberler | 30.05.2022 - 16:28
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği ‘Duy Beni’, yakında Star ekranında seyirci ile buluşacak.
Yönetmenliğini Ali Balcı’nın üstlendiği dizinin senaryosunu Makbule Kosif kaleme alıyor.
Duy Beni'nin güçlü oyuncu kadrosunda Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Durul Bazan, Murat Daltaban, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan, Feride Çetin, Aytaç Uşun, Alper Atak, Bedia Ener, Hamdi Alp, Utku Coşkun, Taha Bora Elkoca, Gökçe Güneş Doğrusöz, Jasmin Berkiş, Yeliz Akay, Cemre Özşişman, Dilara Sümbül ve İbrahim Yıldız gibi sevilen oyuncular yer alıyor.
Çekimleri çok yakında İstanbul’da başlayacak olan 'Duy Beni' sıra dışı hikayesi ve güçlü kadrosuyla yaz sezonuna damga vuracak.
‘Duy Beni’nin hikayesinde, zengin bir okulda parlak gençlerin arasında yaşanan "zorbalık" olgusu, etkileyici bir aile ve gençlik dramasıyla ekrana gelecek.