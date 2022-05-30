Star'ın yeni dizisi Duy Beni oyuncuları ilk kez bir arada

Haberler | 30.05.2022 - 16:28

Star’ın yaz aylarına damgasını vuracak yeni dizisi ‘Duy Beni’ yakında başlıyor. Dizinin oyuncuları ilk kez bir araya gelerek ilk kez birlikte poz verdi. Başrollerinde Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Murat Daltaban ve Durul Bazan’ın yer aldığı 'Duy Beni' şimdiden büyük merak uyandırdı.

Star'ın yeni dizisi Duy Beni oyuncuları ilk kez bir arada - 1

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği ‘Duy Beni’, yakında Star ekranında seyirci ile buluşacak.

Star'ın yeni dizisi Duy Beni oyuncuları ilk kez bir arada - 2

Yönetmenliğini Ali Balcı’nın üstlendiği dizinin senaryosunu Makbule Kosif kaleme alıyor.

Star'ın yeni dizisi Duy Beni oyuncuları ilk kez bir arada - 3

Duy Beni'nin güçlü oyuncu kadrosunda Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Durul Bazan, Murat Daltaban, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan, Feride Çetin, Aytaç Uşun, Alper Atak, Bedia Ener, Hamdi Alp, Utku Coşkun, Taha Bora Elkoca, Gökçe Güneş Doğrusöz, Jasmin Berkiş, Yeliz Akay, Cemre Özşişman, Dilara Sümbül ve İbrahim Yıldız gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Star'ın yeni dizisi Duy Beni oyuncuları ilk kez bir arada - 4

Çekimleri çok yakında İstanbul’da başlayacak olan 'Duy Beni' sıra dışı hikayesi ve güçlü kadrosuyla yaz sezonuna damga vuracak.

Star'ın yeni dizisi Duy Beni oyuncuları ilk kez bir arada - 5

‘Duy Beni’nin hikayesinde, zengin bir okulda parlak gençlerin arasında yaşanan "zorbalık" olgusu, etkileyici bir aile ve gençlik dramasıyla ekrana gelecek.

Star'ın yeni dizisi Duy Beni oyuncuları ilk kez bir arada - 6
Star'ın yeni dizisi Duy Beni oyuncuları ilk kez bir arada - 7

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