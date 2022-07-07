Star'ın yeni dizisi Duy Beni'de kim kimdir? (Duy Beni oyuncuları ve karakter analizi)

EKİM KARACA – RABİA SOYTÜRK

Ekim; çalışan bekar bir annenin kızı. Yüksek notlar almasını sağlayan hızlı bir kavrama gücü ve öğrenme becerisi var. Yaşadığı yoksul mahalleyi asla küçümsemiyor hatta o mahallenin kendisine kattığı gerçek hayatta ayakta kalma gücünü seviyor.. Çocukluğundan beri en yakın arkadaşı olan Leyla dışında kimseyle çok samimi değil. En yakın arkadaşının gözleri önünde geçirdiği kaza hayatındaki en büyük travma olacak. Ve Ekim’in buna sebep olanları bulmak amacıyla çıktığı yolculukta yaşayacakları onun kaderini de yeniden yazacak.