Star'ın yeni dizisi Duy Beni'de kim kimdir? (Duy Beni oyuncuları ve karakter analizi)

Haberler | 07.07.2022 - 13:52
SELİM BENDER – BERK HAKMAN
Kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Ziya Hoca’nın yerine gelen idealist edebiyat öğretmenidir. Geçmişte şiddetle savaşmış Selim, başına açılan belalardan kurtulduktan sonra mesleğe geri dönmüştür. Fakat bu sefer de şiddet farklı bir biçimde karşısındadır. Selim, bu okuldaki zorbalığa çözüm bulmaya kararlıdır.
EKİM KARACA – RABİA SOYTÜRK
Ekim; çalışan bekar bir annenin kızı. Yüksek notlar almasını sağlayan hızlı bir kavrama gücü ve öğrenme becerisi var. Yaşadığı yoksul mahalleyi asla küçümsemiyor hatta o mahallenin kendisine kattığı gerçek hayatta ayakta kalma gücünü seviyor.. Çocukluğundan beri en yakın arkadaşı olan Leyla dışında kimseyle çok samimi değil. En yakın arkadaşının gözleri önünde geçirdiği kaza hayatındaki en büyük travma olacak. Ve Ekim’in buna sebep olanları bulmak amacıyla çıktığı yolculukta yaşayacakları onun kaderini de yeniden yazacak.
HALİL KAPLAN – AYTAÇ UŞUN
30’lu yaşlarda mahallenin bakkalın sahibi. Anne ve babalarının erken ölümüyle hayata küçük yaşta atılmış kardeşi Bekir’e hem annelik hem babalık yapmaya çalışmıştır. Tamamen dürüst yollarla para kazanmaz. Ancak kirli işlerini ne mahalleli ne de kardeşi bilir. Kurnaz bir adamdır. Her durum içindeki fırsatları görerek avantajına kullanmaktan çekinmez.
FİKRET TOSUN – DURUL BAZAN
Gerçek Koleji’nin müdürü, Süleyman’ın maşası. Okulunda olan biten her şeyden haberi olduğu halde, öğrencilerin birbirlerine yaptığı zorbalığı, kötülükleri gördüğü halde sesini çıkarmaz. Onun için önemli olan Gerçek Koleji’nin dışarıya karşı olan itibarı ve Süleyman’ın gözünden düşmemektir.
NAZENİN – JASMİN BERKİŞ
Herkesin kısaca seslendiği Naz. Sosyal medyada tanınmış bir Influencer. Kendine has bir tarzı karakter olarak kırılgan bir yapısı var.
KANAT GÜNAY – CANER TOPÇU
Gerçek Kolejinin gözde öğrencilerinden biri, zorbaların lideridir. Vicdanlı tarafını herkesten gizleyen, dışarı kendini soğuk ve acımasız gösteren biri olsa da onun kırmızı çizgisi annesidir. Annesini korumak için kendini, hatta kardeşini bile feda edebilir. Ancak Ekim’in okullarına geliş amacı ve hayatlarını didiklemeye başlamasıyla her şey değişecektir.
AZİZ GÜNAY – BURAK CAN
Kanat’ın kardeşi, içine kapanık, sessiz asosyal bir çocuktur. Bugüne kadar abisinin ve başkalarının suçlarından hep o sorumlu tutulmuş, cezalandırılmıştır. Yaşadığı tüm kötü şeylere sebep olduğunu düşündüğü için Kanat’ı içten içe kıskanmaktadır.
LEYLA PINAR – HELİN KANDEMİR
Annesini 3 yaşında kaybetmiş olan Leyla babaannesiyle büyümüştür. Hayat enerjisini yüksek kendisiyle mutlu bir genç kızdır. En yakın arkadaşı Ekim’i hiç sahip olamadığı kardeşi gibi görür. Ancak yaşadığı kaza, Leyla’ nın kırılma noktası olur.
MELİSA DEĞİRMENCİ – SÜMEYYE AYDOĞAN
Gerçek Kolejinin sahibi Süleyman’ın kızıdır. Herkes onu sosyal medya fenomeni olarak tanıyıp hayran olsa da Melisa’nın tek bir zaafı ve isteği vardır. Kanat. Onu elde etmek için yapmayacağı şey yoktur. Başlarda Ekim’le iyi anlaşsa da kısa zamanda Kanat’ı kıskandığı için Ekim’le aralarındaki dostluk düşmanlığa dönüşecektir.
AYŞE GÜLERYÜZ – GÖKÇE GÜNEŞ DOĞRUSÖZ
Mahallenin mutaassıp ailelerinden biri olan Hasan ve Hatice’nin tek kızıdır. Aynı zamanda Ekim ve Bekir’le birlikte Gerçek Kolejinin bursunu kazanan öğrencilerden biridir. Fakat bu durumdan babası Hasan’ın haberi yoktur. Hasan’a göre Gerçek Koleji mahallenin kızlarından birinin hayatını karartıp üstünü kapatan, kirli bir kurumdur.
BEKİR KAPLAN – TAHA BORA ELKOCA
Mahallenin bakkalı Halil’in kardeşi, Ekim ve Leyla’nın yakın arkadaşıdır. Hiçbir zaman rahat, lüks bir hayatı olmasa da hep gülümsemiş. Hayat onu düşürdükçe yerden kalkmasını bilmiş, hiç pes etmemiş. Şimdi Gerçek Koleji’nin burslularından biri olarak şansın yüzüne güldüğüne inanıyor.
HAZAL DEMİR – MELTEM AKÇÖL
Gerçek Eğitim Vakfı Koleji’ndeki öğrenciler arasında en farklı olandır. Kendine has bir tarzı vardır. Çok zengin bir hayatın içine doğmuş olmasına rağmen çıt kırıldım ya da şımarık değildir. Okuldakilerin ne kadar iki yüzlü ve kötü insanlar olduğunun farkında olsa da Kanat’la arası iyidir. Kanat’ın herkesten gizlediği vicdanlı, merhametli yanını bilmektedir.
OZAN YILMAZ – UTKU COŞKUN
Gerçek Kolejinin kötü çocuklarından biridir. İki çocuklu bir ailenin tek oğludur.Ailesi tarafından her zaman çok önemli olduğu hissettirilerek büyütülmüştür. Ozan, Kanat’ın ekibinde gibi gözükse de; Kanat’ın liderliğini hazmedemeyecek, ve zamanla Kanat’la karşı karşıya gelecektir.
DAĞHAN KARA- İBRAHİM YILDIZ
Nezaketle, sevgiyle, şefkatle büyütülmüş bir çocuk. Yaşadığı her şey hakkında iletişimle çözüm bulunacağı öğretilmiş. Dağhan’ın doğru iletişim kurma çabaları okuldaki zorba öğrenciler tarafından alay konusu olmuş, onu hedef haline getirmiştir. Zorbaların mağduru olmamak için aralarına girmeye çalışan Dağhan sorgusuz ondan tüm istenenleri yapar.
BAHAR AYDIN – EGE KÖKENLİ
Eğitimini İstanbul’da tamamlamış olan Bahar bir süre sivil toplum kuruluşlarında gençlerin uyuşturucuyla mücadelesi için çalıştıktan sonra ilk resmi mesleki deneyimini yaşamak üzere Gerçek kolejinde işe başlamıştır. Okulda yaşanan zorbalığı fark ettiği noktada başlangıçta tecrübesizliğinden kaynaklı hatalar yapsa da Selim’in de yardımıyla bu çarpık düzeni değiştirmek için elinden geleni yapacaktır.
ORJİNAL – İZZET YÜKSEK
Orjinal... Gerçek adını kimse bilmiyor. Mahallenin en yakışıklısı. Çok zeki olmasına rağmen eğitim hayatını devam ettirmemiş. Mahallenin abisi Halil'e hayran. Onun yanında "orjinal fikirli" işleryapıyor..
CEYDA – SENA GENÇTÜRK
Okuldaki kızlar grubunun en renkli kişisi. Sinsi bir karakteri, lafını esirgemeyen bir üslubu var. Yeri geldiğinde acımasız.