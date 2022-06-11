Star'ın yeni dizisi Duy Beni'nin ilk tanıtımı yayınlandı

Haberler - ntv.com.tr | 11.06.2022 - 10:06 - Son Güncelleme : 11.06.2022 - 10:09
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, başrollerinde Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Ege Kökenli, Durul Bazan ve Murat Daltaban’ın yer aldığı 'Duy Beni' dizisinin ilk tanıtımı dün akşam yayınlandı.
Sesini duyurmaya çalışan bir kızın kalabalık içindeki yalnızlığına dikkat çeken tanıtımda, diziye özel hazırlanan jenerik müziği de izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.
Sosyal medyada da güzel yorumlar toplayan dizi ekran serüveni için gün sayıyor
Yönetmenliğini Ali Balcı’nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif’in kaleme aldığı “Duy Beni”nin kadrosunda Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan, Feride Çetin, Aytaç Uşun, Meltem Akçöl, Alper Atak, Bedia Ener, Hamdi Alp, Utku Coşkun, Taha Bora Elkoca, Gökçe Güneş Doğrusöz, Jasmin Berkiş, Yeliz Akay, Cemre Özşişman, Dilara Sümbül, Beste Kaptanoğlu, İbrahim Yıldız ve Durul Bazan ve Murat Daltaban ve Bedia Ener gibi sevilen oyuncular yer alıyor.
Yaz sezonuna damgasını vuracak “Duy Beni” merak uyandıran hikayesi ve güçlü kadrosuyla yakında Star’da!