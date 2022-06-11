Star'ın yeni dizisi Duy Beni'nin ilk tanıtımı yayınlandı

Yönetmenliğini Ali Balcı’nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif’in kaleme aldığı “Duy Beni”nin kadrosunda Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan, Feride Çetin, Aytaç Uşun, Meltem Akçöl, Alper Atak, Bedia Ener, Hamdi Alp, Utku Coşkun, Taha Bora Elkoca, Gökçe Güneş Doğrusöz, Jasmin Berkiş, Yeliz Akay, Cemre Özşişman, Dilara Sümbül, Beste Kaptanoğlu, İbrahim Yıldız ve Durul Bazan ve Murat Daltaban ve Bedia Ener gibi sevilen oyuncular yer alıyor.