Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını nerede çekiliyor? (Dizi ve filmlerin çekildiği yerler)

Star TV'nin reytinglerde zirvede yer alan yeni dizisi Yalı Çapkını'nın çekimleri Gaziantep ve İstanbul'da yapılıyor. Dizinin Gaziantep çekimleri Millet Hanı'nda yapılırken, İstanbul sahneleri ise Beylerbeyi'nde bir yalıda çekiliyor.
Dizideki Gerçek Koleji'nin geçtiği yer özel bir üniversiteye ait Mahmutbey kampüsünde çekiliyor.
Dizinin okul sahneleri dışındaki çekimleri ise İstanbul'un farklı semtlerinde yapılıyor.
Geçtiğimiz sezonlarda seyirciyle buluşan Menajerimi Ara dizisindeki Ego manajerlik ajansının çekimleri İstanbul-Maslak'taki 42 Plaza'da gerçekleştirildi.
Sefirin Kızı dizisinin bazı çekimleri İstanbul'da yapıldı.
Projenin geneli ise Muğla'da çekildi.
Dizi daha önce yurtdışında da "Kamera" demişti.
Bazı sahneler Karadağ'da da (Montenegro) çekildi. Sonbahar yağmurlarına denk gelen çekimler, turistlerin akınına uğrayan Kotor, Budva, Petrovic ve Cetinje’nin ünlü meydan ve sokaklarında gerçekleştirildi.
Aşk-ı Memnu dizisi, İstanbul'un Sarıyer semtinde bir yalıda çekildi. Sarıyer Piyasa Caddesi üzerindeki bu yalının sahibi ise iş adamı Rahmi Koç'tur.
Dijital platform puhutv'den yayınlanan ve Haluk Bilginer'e Emmy ödülünü getiren Şahsiyet'in birçok sahnesinin geçtiği, 8 ve 10 numaralı dairelerin olduğu yani Haluk Bilginer'in hayat verdiği Agah Beyoğlu karakterinin yaşadığı apartman Beyoğlu'nun Asmalı Mescit Mahallesi Jurnal Sokak'ta yer aldı.
Dizide Kambura adıyla geçen belde ise gerçekte yok. Şahsiyet dizisinde Kambura adını alan ilçe Bursa’nın doğal güzellikleriyle meşhur Gölyazı beldesi. Agah Beyoğlu'nun geçmişte görev yaptığı ve öldüreceği kişilerin dosyalarını topladığı Kambura Adliyesi de yine Gölyazı’da yer alıyor.
Çukur'daki merak uyandıran mahalle İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Balat semtinde bulunuyor.
Dizideki 'Dostlar Kahvesi', 'Koçavalı Aş Evi' ve Muhittin'in berberi Haliç kıyısında bulunan balat semtinin arka sokaklarından birinde yer alıyor.
Osmanlı döneminde geçen Payitaht Abdülhamid özel olarak kurulan Kocaeli SEKA Film Platosu'nda gerçekleşti.
Bazı sahneleri Şanlıurfa'da çekilen Star TV dizisi Güvercin dizisinin genel çekimleri Gaziantep'te yapıldı.
Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran ve Ceyda Ateş Toplusoy gibi oyuncuların rol aldığı Çocuk dizisininin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleşti.
Başrollerinde Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen, Bade İşçil, Mert Fırat, Yıldıray Şahinler, Selim Bayraktar ve Ferit Aktuğ'un yer aldığı Star TV ekranlarında final yapan Ufak Tefek Cinayetler çekimleri İstanbul'un çeşitli mekanlarında gerçekleşti.
Amerikan dizilerindeki lüksü aratmayan, doğayla iç içe bahçeli ve havuzlu evler ise Kemer Country ve Zekariyaköy'de yer alıyor. Dizinin birçok bölümü de buralarda çekildi.
Çi’nin ilk sezonu Fi’de Can Manay (Ozan Güven) ve Duru’nun (Serenay Sarıkaya) tanışmasına vesile olan villalar Çekmeköy’de yer alıyor.
Can Manay ile Duru'nun beraber yaşadığı; eşsiz şehir manzarası, geniş pencereleri ve modern dekorasyonu ile kendine hayran bırakan lüks rezidans sahneleri Etiler’deki Otel Le Meridien’de çekildi.
Çi’de dans okulu olarak gösterilen, dans provaları ve sahne çalışmaları ile ekrana gelen yer ise aslında bir gece kulübü. Beyoğlu Tomtom mahallesinde yer alan Garaj Çi’nin dans çalışması sahnelerine ev sahipliği yaptı. Garajistanbul adıyla da bilinen mekanda çekimler gündüz saatlerinde gerçekleşti.
Can Manay'ın kanalın patronu ve Sadık Murat Kolhan'ın kayınbabası olan 'Büyük Bey' ile görüştüğü sahneler ise Grand Pera'da çelildi.
Kadrosunda Nazan Kesal, Mahir Günşıray, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Afra Saraçoğlu ve Alp Navruz gibi isimlerin rol aldığı Fazilet Hanım ve Kızları'nın çekimleri İstanbul Sarıyer'de yapıldı.
Dizide Egemen'lerin yaşadığı ev olarak kullanılan yalı Sarıyer'in Meserburnu Caddesi üzerinde sahil kenarındaydı.
Cesur ve Güzel'in çekildiği Polonezköy'de 54 dönümlük bir arazi üzerine kurulu olan çiftlik evi Simavi Ailesi'nin.
Doğayla iç içe bulunan çiftlik evinin arazisinde iki av köşkü ve arazinin sınırları içinde yer alan bir de gölü bulunuyor.
Çiftliğin bulunduğu arazi dizi için yeniden inşa edilmişti.
Anne dizisinin ilk bölümleri Bandırma ve Erdek’te çekildi.
İlk bölümleri Bandırma’da çekilen dizinin ilerleyen bölümleri ise Beykoz başta olmak üzere İstanbul’daki farklı semtlerinde çekimlere devam etti.
Diriliş Ertuğrul'un çekimleri için İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva ve Beykoz Kundura Fabrikası kullanıldı.
Başrollerinde Neslihan Atagül (Nihan) ve Burak Özçivit'in (Kemal) oynadığı Kara Sevda'nın ilk bölümü Zonguldak'ta çekildi.
Nihan ve ailesinin oturduğu ev İstinye – Yeniköy yolu üzerinde. Türk televizyonlarında bir dönemin popüler olan Bir İstanbul Masalı da bu evde çekildi.
Kemal’in ailesinin evi Üsküdar Kuzguncuk’ta, Emir Kozcuoğlu şirketi ise özel bir üniversitenin kampüsünde bulunuyordu.
Bir döneme damga vuran Kiralık Aşk'ın 2. yeni sezonun ilk bölümü İtalya’nın Aşk Şehri olan Roma’da çekildi.
Dizide Defne’nin (Elçin Sangu) evinin bulunduğu semt ise Sarıyer.
Ömer ve Defne'nin sık sık görüldüğü ofis ise Bahçelievler’de. Dizinin diğer bölümleri ise İstanbul Beylikdüzü'nde gerçekleşti.
Paramparça dizisi Kandille'deki 1753 yapımı Edip Efendi Yalısı‘nda çekildi.
Dizinin birçok bölümü ise Tarabya Plajının yanı sıra İstanbul Tarlabaşı, Kemerburgaz, Bebek Sahil gibi mekanlarda gerçekleşti.
Başrollerinde Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Toprak Sağlam, Alperen Duymaz, Hilmi Cem İntepe, Dilan Deniz Çiçek ve Bora Cengiz'in oynadığı Bodrum Masalı dizisi Bodrum’un Bitez mahallesinde çekildi.
Deniz Baysal ve Burak Serdar Şanal’ın başrollerde oynadığı Rüzgarın Kalbi dizisi oyuncuları İzmir Foça’da kamera karşısına geçmişti.
Rüzgarın Kalbi’nin ilk bölüm çekimleri ise Bosna Hersek ve İstanbul'da yapıldı.
Tatlı Küçük Yalancılar'ın çekimleri İstanbul'un Anadolu Yakası’nda daha çok Tuzla tarafında yapıldı.
Karagül dizisinin çekimleri Şanlıurfa'ya bağlı siyah gülleriyle ünlenmiş Halfeti'de gerçekleşti.
İlişki durumu karışık dizisinin çekimleri İstanbul Maltepe – Pendik ile Kocaeli Darıca’da yapıldı.
Güneşin Kızları'nın ilk bölümleri İzmir'de çekildi. İzmir'de ise seçilen mekânlar Konak ve Alsancak oldu.
Dizinin çekimleri daha sonra İstanbul'da devam etti. Bazı sahneler için tekrar şehir dışına çıkılsa da genel olarak Beykoz, Kanlıca gibi bölgeler kullanıldı.
Muhafız'da Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği Hakan'ın macerasının bir bölümü Kapalıçarşı’da diğer bölümleri dizinin ana konularından olan Ayasofya Cami ve Müzesi'nin bulunduğu Fatih'te çekildi.
Okan Yalabık'ın hayat verdiği Faysal karakterinin şirket binası olarak kullanılan yer ise eski Mecidiyeköy'deki Ali Sami Yen Stadyumu'nun yerine yapılan binada gerçekleşti.
Neredeyse Ankara’nın her semtinden kesitlerin yer aldığı Behzat Ç. dizisinde en çok merak edilen Hüseyin’in Yeri adlı mekandır. Bu mekanda çekilen bölümlere Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Esat semti dört yolda bulunan Sokakbaşı Meyhanesi ev sahipliği yaptı.
Harun ve Eda’nın birbirlerine açıldığı Kafes adlı mekan ise Atakule yakınlarında bulunan Botanik Parkı’nda yer alır. Genel olarak Gazi Üniversitesi ve Gazi Mahallesi’nde çekilen Behzat Ç.’nin, Eymir Gölü, Sakarya Caddesi ve Kurtuluş Parkı’nda da çekimleri mevcuttur. Behzat Ç.’nin evinin yer aldığı Gazi mahallesindeki ev ise çekimler bittikten sonra yıkıldı.
İki farklı kültürde geçen Eşkıya filmi, iki farklı şehirde çekildi. Çekimler Şanlıurfa ve İstanbul’da gerçekleşti. Filmde 35 yıllık hapis hayatının ardından hapisten çıkan Baran’ın köyüne döndüğü bölümler Şanlıurfa’da çekildi. Filmin büyük bir bölümüne ise İstanbul’un Beyoğlu, Tarlabaşı ve Haydarpaşa semtleri ev sahipliği yaptı.
Kadrosunda birçok yıldız ismi bulunduran Yılmaz Erdoğan'ın son filmi Organize İşler 2: Sazan Sarmalı Galata, Unkapanı, Üsküdar ve Moda olmak üzere İstanbul'un tarihi semtlerinde "Kamera" dedi.