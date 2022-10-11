Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını reytinglerde liste başı

Reyting yarışındaki kıyasıya mücadele devam ederken geçtiğimiz haftanın zirvesinde Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını da kendine yer buldu. İşte prime time total reyting listesine göre, 3 Ekim Pazartesi - 9 Ekim Pazar tarihleri arasında en çok izlenen diziler...

Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını reytinglerde liste başı - 1

28.  Mükemmel Eşleşme (TRT1 - 12. bölüm)

Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını reytinglerde liste başı - 2

27.  Seversin (Kanal D - 19. bölüm)

Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını reytinglerde liste başı - 3

26.  Balkan Ninnisi (TRT1 - 14. bölüm)

Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını reytinglerde liste başı - 4

25.  Gül Masalı (atv - 16. bölüm)

Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını reytinglerde liste başı - 5

24.  Kusursuz Kiracı  (FOX - 6. bölüm)

Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını reytinglerde liste başı - 6

23.  Kasaba Doktoru (TRT1 - 19. bölüm)

Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını reytinglerde liste başı - 7

22.  Duy Beni (Star Tv - 14. bölüm)

Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını reytinglerde liste başı - 8

21.  Mahkum (Fox - 28. bölüm)

Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını reytinglerde liste başı - 9

20.  İyilik (FOX - 13. bölüm)

Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını reytinglerde liste başı - 10

19.  Gecenin Ucunda  (Star Tv - 1. bölüm)

Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını reytinglerde liste başı - 11

18.  Bir Peri Masalı (FOX - 2. bölüm)

Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını reytinglerde liste başı - 12

17.  Baba (Show Tv - 18. bölüm)

Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını reytinglerde liste başı - 13

16.  Tozluyaka (Fox - 15. bölüm)

Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını reytinglerde liste başı - 14

15.  O Kız (Kanal D - 3. bölüm)

Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını reytinglerde liste başı - 15

14.  Camdaki Kız (Kanal D - 51. bölüm)

Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını reytinglerde liste başı - 16

13.  Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Show Tv - 12. bölüm)

Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını reytinglerde liste başı - 17

12.  Yasak Elma (Fox - 149. bölüm)

Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını reytinglerde liste başı - 18

11.  Bir Küçük Gün Işığı (atv - 5. bölüm)

Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını reytinglerde liste başı - 19

10.  Yargı (Kanal D - 38. bölüm)

Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını reytinglerde liste başı - 20

9.  Aldatmak (atv - 3. bölüm)

Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını reytinglerde liste başı - 21

8.  Alparslan: Büyük Selçuklu (TRT1 - 30. bölüm)

Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını reytinglerde liste başı - 22

7.  Üç Kız Kardeş (Kanal D - 20. bölüm)

Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını reytinglerde liste başı - 23

6.  Teşkilat (TRT1 - 50. bölüm)

2429
Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını reytinglerde liste başı - 24

5.  Kardeşlerim (atv - 62. bölüm)

Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını reytinglerde liste başı - 25

4.  Kuruluş Osman  (atv - 99. bölüm)

Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını reytinglerde liste başı - 26

3.  Ben Bu Cihana Sığmazam (atv - 3. bölüm)

Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını reytinglerde liste başı - 27

2.  Yalı Çapkını (Star Tv - 3. bölüm)

Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını reytinglerde liste başı - 28

1.  Gönül Dağı (TRT1 - 71. bölüm)

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER