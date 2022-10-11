Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını reytinglerde liste başı

28. Mükemmel Eşleşme (TRT1 - 12. bölüm)
27. Seversin (Kanal D - 19. bölüm)
26. Balkan Ninnisi (TRT1 - 14. bölüm)
25. Gül Masalı (atv - 16. bölüm)
24. Kusursuz Kiracı (FOX - 6. bölüm)
23. Kasaba Doktoru (TRT1 - 19. bölüm)
22. Duy Beni (Star Tv - 14. bölüm)
21. Mahkum (Fox - 28. bölüm)
20. İyilik (FOX - 13. bölüm)
19. Gecenin Ucunda (Star Tv - 1. bölüm)
18. Bir Peri Masalı (FOX - 2. bölüm)
17. Baba (Show Tv - 18. bölüm)
16. Tozluyaka (Fox - 15. bölüm)
15. O Kız (Kanal D - 3. bölüm)
14. Camdaki Kız (Kanal D - 51. bölüm)
13. Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Show Tv - 12. bölüm)
12. Yasak Elma (Fox - 149. bölüm)
11. Bir Küçük Gün Işığı (atv - 5. bölüm)
10. Yargı (Kanal D - 38. bölüm)
9. Aldatmak (atv - 3. bölüm)
8. Alparslan: Büyük Selçuklu (TRT1 - 30. bölüm)
7. Üç Kız Kardeş (Kanal D - 20. bölüm)
5. Kardeşlerim (atv - 62. bölüm)
4. Kuruluş Osman (atv - 99. bölüm)
3. Ben Bu Cihana Sığmazam (atv - 3. bölüm)
2. Yalı Çapkını (Star Tv - 3. bölüm)
1. Gönül Dağı (TRT1 - 71. bölüm)