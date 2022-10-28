Star'ın yeni günlük dizisi Toprak ile Fidan'da kim, kimdir? (Oyuncu kadrosu ve karakter analizleri)

Başrollerini Hazal Adıyaman ve Osman Aydın’ın paylaştığı, yapımını ise OGM Pictures ve Stellar Yapım’ın üstlendiği 'Toprak ile Fidan' için geri sayım başladı.
Ahmet Köşeoğlu, Gökçen Eroğlu, İnan Güngören, Can Özdemir, Banu Özyürek ve Nur Kıymaç’ın senaryosunu yazdığı diziyi Eray Koçak ve Burcu Bayram Dursun yönetiyor.
Talihsiz bir kaza nedeniyle birbirlerinden ayrılmak zorunda kalan Fidan ile Toprak’ın hikayesinin anlatıldığı dizinin ilk iki bölümünün konusu ise şöyle;
Toprak; geçirdiği trafik kazasından sonra 5 yıl komada kalır ve uyandığında hiçbir şey hatırlamaz. Hayatıyla ilgili sadece kendine söylenen şeyleri benimsemek zorunda kalan Toprak için bir şeyler yerine tam oturmaz. Annesi Keriman, Toprak’ı nişanlısı olduğunu söylediği Aydan’la evlenmesi için zorlar. Fidan ise 5 sene önce kocası ve çocuğunu kaybetmiştir ve hasta babası ile üvey annesi ile beraber yaşamaktadır. Toprak’ın ve annesi Keriman’ın uzun yıllardır hizmetlisi olan Halide; gerçekleri bilen iki kişiden biridir ve içindeki suçluluk duygusunu daha fazla bastıramayarak gerçekleri anlatmak için Toprak’la beraber Fidan’ın yanına gider. Fidan’a saldıran Ercan’ı gören Toprak araya girer ve Fidan’ı kurtarır. Fidan, ölen kocası Nejat’a çok benzeyen Toprak’ın kim olduğunu anlayamaz ama hem ona hem de oğlu Burak’a yakınlık hisseder. Ercan, hastaneye götürülen Fidan’ın peşini orada da bırakmaz ve Fidan’ın kendisine evet demesi için yeni planlar yapar.
Toprak ile Fidan 31 Ekim Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 19:00’da Star’da.
İşte dizinin oyuncuları ve karakter analizleri...
Toprak : Komadan çıktığında hiç bilmediği bir dünyayla karşılaşır ve hafıza eksikliği ona işkence eder. Eski hayatına dair bildiği tek şey insanların ona anlattıklarıdır. Toprak, kendini başıboş hisseder ve oğlu da dahil olmak üzere kimseyle bağ kuramaz, ta ki onu tam olarak anlayamadığı bir şekilde etkileyen genç bir kadınla tanışana kadar.
Fidan : Kocasını ve bebeğini kaybettikten sonra, hasta babasına ve doyumsuz üvey annesine destek olmak için eve geri taşınır. Hayat Fidan için hiçbir zaman kolay olmamıştır ve Nejat ile geçirdiği zamanlar ona başka bir dünya gibi gelmektedir. Bir gün Fidan, ölen kocasına tıpatıp benzeyen bir adamla tanışır ve hayatı beklenmedik şekilde değişir.
Keriman : Toprak'ın annesi. Keriman güçlü, iradeli, acımasız ve istediğini elde etmek için her şeyi yapabilecek bir kadındır. Keriman,Toprak'ı Aydan’la evlenmesi için ikna etmek üzere Aydan’la işbirliği yapar, çünkü aile şirketini kurtarabilecek tek şey Aydan’ın servetidir. Keriman'ın fark etmediği şey ise işleri batıranın aslında Aydan olduğudur.
Aydan: Toprak'ın nişanlısı. Güzel, kurnaz ve acımasız Aydan, Toprak'ı genç kızlığından beri sevmektedir. Aydan ona sahip olmak için her şeyi yapacaktır. Artık Toprak komadan çıktığına göre, eline büyük bir fırsat geçer. Keriman'ın yardımıyla Aydan, Toprak'ın kayıp anılarını doldurmak için yeni bir hikâye kurgular ; bu, Toprak'ın onu her zaman sevdiğine dair bir hikâyedir.
MERT KARA – KAĞAN ARPACI
Mert:Fidan'ın üvey kardeşidir. Mert çalışkan, dürüst ve Asya'ya sırılsıklam aşıktır. Mert, kendi dükkânını açacak ve Asya ile evlenecek parayı biriktirebilmek için yıllarca bir fabrikada çalışmıştır. Ancak tam hayallerini gerçekleştirmek üzereyken mutlu bir hayat için yaptığı planlar suya düşüp, Asya'yı kurtarmak için tehlikeli bir mücadeleye girer.
Asya : Tüm hayatı çocukluk aşkı Mert'le evlenme hayali olan, güzel, yetenekli ve üniversite mezunu bir kızdır. Asya'nın annesi Mert’i sevmediği gibi ilişkilerini de onaylamaz ve daha pek çok şey evliliklerinin önünde engel teşkil etmektedir. Zamanı geldiğinde Asya, Mert için en büyük fedakârlığı yapmaya hazırdır.
Adnan : Başlangıçta bir kurtarıcı gibi görünür, Mert'in iş planları kötü gidince, Asya'ya holdinginde bir iş teklif eder. Ancak çok geçmeden, Adnan'ın babacan yardımı genç kıza aşık olmasına ve onu saplantı haline getirmesine neden olur. Zengin ve güçlü olan Adnan, istediğini elde etmeye alışkındır ve planları Mert ve Asya'nın aşkını teste tabi tutar.
Burak : Toprak'ın oğlu. İçine kapanık bir çocuk olan Burak, Aydan'ın acımasızlığının bir sonucu olarak soğuk ve mesafelidir. Aydan, toplum içinde Burak'a karşı özenli ve sevgi doludur, ama özel hayatında onu utanmazca istismar eder. Burak Fidan'la tanıştığında, Fidan ona özlediği her şeyi verir - sevgi, sıcaklık, anlayış - ve Burak bir çiçek gibi açılmaya başlar.
Ece : Toprak'ın kız kardeşi. Toprak yurtdışına okumaya gittiğinde Ece 13 yaşındadır ve Toprak komadan çıktığında o da eve gelir. Ece, Toprak'tan çok daha küçüktür ve kaygısız bir kız gibi görünmektedir, ancak Ece kardeşini çok sevmektedir. Toprak’ın derin bir sorunu olduğunu anladığında, Ece konakta kalmaya karar verecektir.
Yalçın :Tunç ailesinin şirketinde muhasebeci olarak çalışır ve Aydan onun yardımıyla şirketi avuçlarının arasına almıştır. Aydan Yalçın'ı terk eder ve daha sonra dolandırıcılıktan hüküm giyer. Şimdi ise Yalçın hapisten çıkmıştır ve ilk işi intikam almaktır. Yalçın, Ece'ye kafayı takmıştır ve ona yakınlaşmak için Aydan’a şantaj yapar.
Zerrin : Fidan'ın üvey annesi ve Mert’in de öz annesidir. Son derece acımasız ve kötü bir kadın olan Zerrin, paraya tapmaktadır. Üstelik evin tüm finansal idaresi onun elindedir. Zerrin'in pervasız harcamaları kocasının işlerini mahvetmiş ve mahallenin mafyası olarak bilinen Ercan'a büyük bir borç yüklemiştir. Zerrin'in tek umudu Fidan'ı Ercan'a vermek ve Mert'e zengin bir eş bulmaktır.
Ayşe : Asya'nın annesidir. Dul bir kadın olarak kızını yetiştiren Ayşe, onu doğru şekilde yetiştirmek için çok çalışmıştır. Şimdi Ayşe'nin tek istediği onu doğru kişiyle evlendirip rahatlamaktır. Ayşe, aptal bir tamirci olarak gördüğü Mert'e karşı son derece olumsuzdur ve Asya’yı vermemeye kararlıdır. Asya'yı Adnan'ın holdingindeki işi alması için zorlar.
Osman : Fidan'ın babasıdır. Osman iyi bir adam ve harika bir babadır. İlk karısı öldüğünde Osman, Fidan bir anneyle büyüsün diye Zerrin'le evlenmiştir. Zerrin'in nasıl bir yılan olduğunu sonradan öğrenir. O zaman da artık çok geçtir. Hasta ve yatalak olan Osman'ın kızına yardım edecek gücü yoktur.
Halide : Tunç ailesinin hizmetçisidir. Halide bir yetimhanede büyümüş ve hayatı boyunca Keriman için çalışmıştır. Sadık ve güvenilir olan Halide, yine de Keriman'ın Toprak'ın karısına karşı kurduğu komplo karşısında dehşete düşmüştür ve bu bilgi o zamandan beri Halide'nin peşini bırakmamıştır. Fidan hakkındaki gerçeği bilen tek kişi Halide ve oğludur.
Şenay : Fidan'ın tek gerçek arkadaşı olan Şenay, Fidan ile birlikte o taşınmadan önce küçük bir dükkan işletiyordu. Şenay, Fidan'ın tek sırdaşıdır. Fidan birbiri ardına sorunlarla karşılaştıkça, Şenay onun sorunlarını dinler, ona danışmanlık yapar ve Fidan'a yardım etmek için elinden gelen her şeyi yapar.
Ali : Halide'nin oğludur. Halide ile konakta yaşayan Ali, kendisine her zaman destek olan ve eğitimiyle ilgilenen Tunç ailesine karşı vefa duygusu beslemektedir. Komaya girmeden önce Toprak'la yakın olan Ali, gerçeği bildiği halde bir şey söyleyememekten dolayı çok üzgündür. Ali, Toprak'ın kız kardeşini her zaman sevmiştir ve bu onu çok zorlayacaktır.
Esin : Aydan’ın en yakın arkadaşıdır ve Aydan sırlarını onunla paylaşır. Esin de en az Aydan kadar korkunç bir insandır. Esin, Aydan’ı bir an önce Toprak'la evlenmesi için teşvik eder ve Aydan’a planlarında yardımcı olur.