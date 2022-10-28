Star'ın yeni günlük dizisi Toprak ile Fidan'da kim, kimdir? (Oyuncu kadrosu ve karakter analizleri)

KONUSU

Talihsiz bir kaza nedeniyle birbirlerinden ayrılmak zorunda kalan Fidan ile Toprak’ın hikayesinin anlatıldığı dizinin ilk iki bölümünün konusu ise şöyle;



Toprak; geçirdiği trafik kazasından sonra 5 yıl komada kalır ve uyandığında hiçbir şey hatırlamaz. Hayatıyla ilgili sadece kendine söylenen şeyleri benimsemek zorunda kalan Toprak için bir şeyler yerine tam oturmaz. Annesi Keriman, Toprak’ı nişanlısı olduğunu söylediği Aydan’la evlenmesi için zorlar. Fidan ise 5 sene önce kocası ve çocuğunu kaybetmiştir ve hasta babası ile üvey annesi ile beraber yaşamaktadır. Toprak’ın ve annesi Keriman’ın uzun yıllardır hizmetlisi olan Halide; gerçekleri bilen iki kişiden biridir ve içindeki suçluluk duygusunu daha fazla bastıramayarak gerçekleri anlatmak için Toprak’la beraber Fidan’ın yanına gider. Fidan’a saldıran Ercan’ı gören Toprak araya girer ve Fidan’ı kurtarır. Fidan, ölen kocası Nejat’a çok benzeyen Toprak’ın kim olduğunu anlayamaz ama hem ona hem de oğlu Burak’a yakınlık hisseder. Ercan, hastaneye götürülen Fidan’ın peşini orada da bırakmaz ve Fidan’ın kendisine evet demesi için yeni planlar yapar.