Steven Spielberg: Evrende yalnız olduğumuzu sanmıyorum

ABD hükümetinin ayrıntıları gizli tutmaya çalıştığına inandığını söyleyen Spielberg, "Orada bir şeyler var. İnanmak için böyle bir şeyi görmem gerektiğini düşünecek türden bir insan olduğum için inançlı mıyım bilmiyorum. Hiç görmediğim ya da deneyimlemediğim şeyler hakkında bir şeyler uydurabilir ve filmler yapabilirim. Bu iyi bir şey. Bir şeye gerçekten inanmak için bizzat karşılaşmam gerek" diye konuştu.