Aerosmith'in solisti Steven Tyler cinsel taciz iddialarını reddetti

Aerosmith'in vokalisti ve aynı zamanda ünlü oyuncu Liv Tyler'ın babası olan Steven Tyler, 1973'te tanıştığı ve o dönemde 16 yaşında olan bir kıza cinsel tacizde bulunmakla ve kürtaj yaptırmaya zorlamakla suçlanmıştı.
Steven Tyler, reşit olmayan birine taciz iddiasında bulunan Julia Misley'in dava açmasından üç ay sonra iddiaları yalanladı.
Geçen hafta Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde görülen duruşmada Tyler, davacı Julia Misley tarafından yapılan şikayette ayrıntılı olarak açıklanan tüm iddiaları reddetti.
Aralık ayındaki davaya göre Misley, Tyler ile 1973'te Portland, Ore'de bir konserden sonra tanıştı. O sırada Misley 16, Tyler ise 25 yaşındaydı.
Dava dosyasında yer alan bilgilere göre Tyler, "Davacıya karşı çeşitli cezai nitelikli cinsel davranış eylemleri gerçekleştirdi".
Tyler'ın sık sık telefon görüşmeleri yoluyla onu takip ettiği ve gençle cinsel ilişkisini sürdürdüğü iddia edildi.
İddialar arasında, mağdurun 1975'te Tyler'ın çocuğuna hamile kaldığında, şarkıcının onun doğum öncesi bakım için arama yapmasını engellediği ve sonunda onu 1975 sonbaharında kürtaj yaptırmaya zorladığı da var.
Mart ayında verdiği yanıtta Tyler, iddialara karşı 24 savunma yaptı. Savunmalar arasında Tyler, Misley'nin o sırada ilişkilerine rıza gösterdiğini iddia etti.
Tyler aslında daha önce 16 yaşında bir kızla ilişkiye girdiğini itiraf etmişti. Ünlü şarkıcı, 2004 yılında yayınladığı biyografik kitabında adı açıklanmayan 16 yaşındaki bir kızla ilişkisi olduğunu anlatmıştı. Hatta Tyler, kızın ailesinin kendisini çok sevdiğini, dışarı çıktıklarında tutuklanmaması için de kızlarının vasiliğini verdiklerini belirtmişti.
Misley de davada, Tyler’ın çok sık seyahat ettiği için 1975’te annesinden yasal vasisi olmak için izin aldığını iddia etti. Ayrıca Misley, Tyler’ın onunla seyahat etmeye, ona saldırmaya ve ona alkol ve uyuşturucu sağlamaya devam ettiğini iddia ederek kendisine söz verdiği şekilde bakılmadığını da söyledi. Mahkeme belgelerine göre Tyler’ın kendisini hamile bıraktığını ve kürtaj yaptırmaya zorladığını, aksi takdirde artık onu desteklemeyeceğini belirtti.