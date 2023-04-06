Aerosmith'in solisti Steven Tyler cinsel taciz iddialarını reddetti

Aerosmith'in vokalisti ve aynı zamanda ünlü oyuncu Liv Tyler'ın babası olan Steven Tyler, 1973'te tanıştığı ve o dönemde 16 yaşında olan bir kıza cinsel tacizde bulunmakla ve kürtaj yaptırmaya zorlamakla suçlanmıştı.

Steven Tyler, reşit olmayan birine taciz iddiasında bulunan Julia Misley'in dava açmasından üç ay sonra iddiaları yalanladı.

Geçen hafta Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde görülen duruşmada Tyler, davacı Julia Misley tarafından yapılan şikayette ayrıntılı olarak açıklanan tüm iddiaları reddetti.