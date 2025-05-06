Süha Uygur'dan Naşit Özcan'a veda: Çok erken oldu

İki ay önce beyin kanaması geçiren oyuncu Naşit Özcan, 4 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Süha Uygur da yakın dostu için duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Süha Uygur'dan Naşit Özcan'a veda: Çok erken oldu - 1

Komik-i Şehir Naşit Bey'in torunu usta oyuncu Selim Naşit'in oğlu, Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan, 27 Şubat'ta beyin kanaması geçirmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Süha Uygur'dan Naşit Özcan'a veda: Çok erken oldu - 2

Uzun süre hastanede tedavi gören Özcan, 4 Mayıs Pazar günü 68 yaşında aramızdan ayrıldı.

Süha Uygur'dan Naşit Özcan'a veda: Çok erken oldu - 3

8 MAYIS'TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Usta oyuncu, 8 Mayıs’ta son yolculuğuna uğurlanacak. İlk tören, saat 11.00’de Üsküdar Müsahipzade Celal Sahnesi’nde yapılacak. Sanatçı, Üsküdar Şakirin Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Süha Uygur'dan Naşit Özcan'a veda: Çok erken oldu - 4

Vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Naşit Özcan'a yakın arkadaşı Süha Uygur da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla veda etti.

Süha Uygur'dan Naşit Özcan'a veda: Çok erken oldu - 5

"BU FOTOĞRAFI USTAMIZ ÇEKMİŞTİ"

Yıllar önce çekilen fotoğraflarını paylaşan Süha Uygur, "Naşit, Süheyl ve ben… Çok erken veda oldu Naşit. Gittiğin yerde huzur seninle olsun. Bu fotoğrafı Necdet Mahfi Ayral ustamız çekmişti…" ifadelerini kullandı.

Süha Uygur'dan Naşit Özcan'a veda: Çok erken oldu - 6

"NEJAT UYGUR BENİM HOCAMDI"

Öte yandan Naşit Özcan, daha önce katıldığı programda yanında yetiştiği Nejat Uygur için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Onun yanında çok şey öğrendim. O benim hocamdı. Nejat abi çok sert bir adamdı sahnede. Evet kuliste çok ağır disiplinleri vardı. 'Kapıdan girerken dedikodunuzu paspasın altına bırakın çıkarken alırsınız' diye bir yazısını vardı, hiç unutmam."

Süha Uygur'dan Naşit Özcan'a veda: Çok erken oldu - 7

NAŞİT ÖZCAN KİMDİR?

Türk tiyatrosunun köklü ailelerinden birine mensup olan Naşit Özcan, 1957 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Tiyatro sahnesine henüz çocuk yaşta adım atan Özcan, 1971 yılında Gönül Ülkü – Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda sahnelenen "Ben Çalmadım" adlı çocuk oyunuyla ilk kez izleyici karşısına çıktı.

Profesyonel tiyatro hayatı ise 1977'de Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda başladı. Babası Selim Naşit Özcan tarafından Nejat Uygur'un tiyatrosuna emanet edilen Özcan, burada sahne deneyimi kazandı.

Naşit Özcan, 1979-1980 arasında Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun kurslarında tiyatro eğitimi aldıktan sonra, 1983-1984 yıllarında Şan Müzikholü sahnelerinde izleyiciyle buluştu. 1988'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları kadrosuna katıldı.

Sanat hayatındaki katkılarıyla, 2010'da 30. İsmail Dümbüllü Ödülü'ne değer görülen Özcan, sahne dışında televizyon dizileri, sinema filmleri ve reklam projelerinde rol aldı.

DAHA FAZLA GÖSTER