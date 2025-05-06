Süha Uygur'dan Naşit Özcan'a veda: Çok erken oldu

"NEJAT UYGUR BENİM HOCAMDI"

Öte yandan Naşit Özcan, daha önce katıldığı programda yanında yetiştiği Nejat Uygur için şu ifadeleri kullanmıştı:



"Onun yanında çok şey öğrendim. O benim hocamdı. Nejat abi çok sert bir adamdı sahnede. Evet kuliste çok ağır disiplinleri vardı. 'Kapıdan girerken dedikodunuzu paspasın altına bırakın çıkarken alırsınız' diye bir yazısını vardı, hiç unutmam."