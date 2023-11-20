Suki Waterhouse ve Robert Pattinson çifti bebek bekliyor

Mexico City’deki Corona Festivali’nde sahne alan Waterhouse, sahnede karnını işaret ederek hamile olduğunu açıkladı. Işıltılı leylak rengi bir elbise giyen şarkıcı, “Yaptığım başka bir şeyden dikkatinizi dağıtmak için ışıltılı bir şeyler giymeyi düşündüm. İşe yaradığından emin değilim” derken kanını işaret etti.

Böylece Waterhouse, belirginleşen karnını gizleyemediğini ve anne olacağını duyurmuş oldu.