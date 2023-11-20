Suki Waterhouse ve Robert Pattinson çifti bebek bekliyor
Ünlüler dünyasının gözde çiftinden bebek müjdesi geldi. Şarkıcı ve oyuncu Suki Waterhouse sahnede sürpriz bir duyuru yaptı. Waterhouse, Robert Pattinson ile ilk bebeklerini beklediklerini açıkladı.
Ünü aktör Robert Pattinson ile birliktelik yaşayan şarkıcı Suki Waterhouse, bir süreönce ortaya atılan hamilelik haberlerini doğruladı.
31 yaşındaki Waterhouse; Batman, Alacakaranlık, Tenet gibi filmlerde başarılı performanslar sergileyen 37 yaşındaki Robert Pattinson ile bir bebek beklediklerini duyurdu.