Suki Waterhouse ve Robert Pattinson çifti bebek bekliyor

Ünlüler dünyasının gözde çiftinden bebek müjdesi geldi.
Şarkıcı ve oyuncu Suki Waterhouse sahnede sürpriz bir duyuru yaptı. Waterhouse, Robert Pattinson ile ilk bebeklerini beklediklerini açıkladı.

Suki Waterhouse ve Robert Pattinson çifti bebek bekliyor - 1

Ünü aktör Robert Pattinson ile birliktelik yaşayan şarkıcı Suki Waterhouse, bir süreönce ortaya atılan hamilelik haberlerini doğruladı. 

31 yaşındaki Waterhouse; Batman, Alacakaranlık, Tenet gibi filmlerde başarılı performanslar sergileyen 37 yaşındaki Robert Pattinson ile bir bebek beklediklerini duyurdu. 

N-LIFE HABERLERİ

Suki Waterhouse ve Robert Pattinson çifti bebek bekliyor - 2

Mexico City’deki Corona Festivali’nde sahne alan Waterhouse, sahnede karnını işaret ederek hamile olduğunu açıkladı. Işıltılı leylak rengi bir elbise giyen şarkıcı, “Yaptığım başka bir şeyden dikkatinizi dağıtmak için ışıltılı bir şeyler giymeyi düşündüm. İşe yaradığından emin değilim” derken kanını işaret etti.

Böylece Waterhouse, belirginleşen karnını gizleyemediğini ve anne olacağını duyurmuş oldu. 

Suki Waterhouse ve Robert Pattinson çifti bebek bekliyor - 3

Ünlü şarkıcının hamilelik duyurusu üzerine hayranları da tezahüratta bulunarak Waterhouse'un ilk annelik heyecanına ortak oldu.

Suki Waterhouse ve Robert Pattinson çifti bebek bekliyor - 4

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler de Waterhouse'un büyüyen karnını gözler önüne serdi.

Suki Waterhouse ve Robert Pattinson çifti bebek bekliyor - 5

Robert Pattinson ve Alice Suki Waterhouse, ilk kez Temmuz 2018’de Londra’da görüldüler.

Şubat ayında The Sunday Times'a konuşan Waterhouse, Pattinson ile yaşadığı aşkı anlatmıştı. Çok fazla ayrı zaman geçirmemeye çalıştıklarını söyleyen Waterhouse, "Biriyle neredeyse beş yıldır bu kadar mutlu olmam beni şaşırtıyor"ifadesini kullanmıştı.

Suki Waterhouse ve Robert Pattinson çifti bebek bekliyor - 6

Pattinson, 2019’da The Sunday Times’a verdiği röportajda, mahremiyetlerine önem verdiklerini şu sözlerle anlatmıştı:

“İnsanların içeri girmesine izin verirseniz, bu aşkın değerini düşürür. Sokakta bir yabancı size ilişkinizi sorsa bunun son derece kaba olduğunu düşünürdünüz. Eğer bir duvar örerseniz daha iyi olur.”

Suki Waterhouse ve Robert Pattinson çifti bebek bekliyor - 7

Suki Waterhouse, daha önce kendisinden 17 yaş büyük olan ünlü oyuncu Bradley Cooper ile Mart 2013’ten Mart 2015’e kadar iki yıl boyunca birlikte olmuştu. 

Robert Pattinson da Alacakaranlık'taki rol arkadaşı Kristen Stewart ile dört yıllık ilişkisini 2013'te bitirmişti. 

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