Şükrü Özyıldız ile yollarını ayıran Sibil Çetinkaya'dan ihanet iddialarına yanıt

Uzun süredir aşk yaşayan Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya ayrılık kararı aldı. Özyıldız'ın ayrılık iddialarını doğrulamasının ardından Sibil Çetinkaya da sosyal medya hesabından "Bir süre önce böyle bir karar aldık" açıklamasında bulunmuştu. Çetinkaya, ihanet iddialarına cevap verdi.

Şükrü Özyıldız ile yollarını ayıran Sibil Çetinkaya'dan ihanet iddialarına yanıt - 1

Şeref Meselesi, Kış Güneşi, Çoban Yıldızı, Esas Oğlan, Ruhun Duymaz gibi projelerde boy gösteren Şükrü Özyıldız ile ünlü sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ayrılık kararı aldı.

Bir süredir birlikte görüntülenmeyen ünlü çiftten Sibil Çetinkaya, ABD tatiline çıkarken; Şükrü Özyıldız ise Kolombiya'ya tatile gitti.

N-LIFE HABERLERİ

Şükrü Özyıldız ile yollarını ayıran Sibil Çetinkaya'dan ihanet iddialarına yanıt - 2

Özyıldız'ın "İddialar doğru. İlişkimizi sonlandırdık" açıklamasının ardından Sibil Çetinkaya da sosyal medya hesabında konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Şükrü Özyıldız ile yollarını ayıran Sibil Çetinkaya'dan ihanet iddialarına yanıt - 3

"İKİMİZ İÇİN DE DAHA DOĞRU OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

30 yaşındaki Çetinkaya ayrılığı şu sözlerle doğruladı:

"Mesajlarınızı alıyorum, evet bir süre önce böyle bir karar aldık. Bunun ikimiz için de daha doğru olduğuna inanıyoruz. Sadece biraz zaman ve anlayışınıza ihtiyacımız var. Mesajlarınız için de teşekkürler, çok seviyorum sizi."

Şükrü Özyıldız ile yollarını ayıran Sibil Çetinkaya'dan ihanet iddialarına yanıt - 4

Çetinkaya, ayrılık sonrası çıkan ihanet iddialarına yanıt verdi.

Magazin Burada'nın haberine göre, Çetinkaya, “Şükrü ile birbirimiz için çok kıymetliyiz. İlişkimiz bitse de gayet iyiyiz bizim sevgimiz baki o çok başka bir şey” ifadelerini kullandı.

Şükrü Özyıldız ile yollarını ayıran Sibil Çetinkaya'dan ihanet iddialarına yanıt - 5

İHANET İDDİALARINA YANIT

Murat Can Akdoğan ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar hakkında ise Çetinkaya “Asla! Öyle bir şey mümkün değil. Murat benim çok eski arkadaşım. Arkadaşımla eğlenebilirim gezebilirim bir yerlerde görünebilirim. Bunlar çok normal şeyler. İlişkim varken de arkadaşlarımla eğleniyordum şimdi de aynı şekilde devam ediyor” dedi.

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