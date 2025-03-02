Şükrü Özyıldız ile yollarını ayıran Sibil Çetinkaya'dan ihanet iddialarına yanıt
Uzun süredir aşk yaşayan Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya ayrılık kararı aldı. Özyıldız'ın ayrılık iddialarını doğrulamasının ardından Sibil Çetinkaya da sosyal medya hesabından "Bir süre önce böyle bir karar aldık" açıklamasında bulunmuştu. Çetinkaya, ihanet iddialarına cevap verdi.
Şeref Meselesi, Kış Güneşi, Çoban Yıldızı, Esas Oğlan, Ruhun Duymaz gibi projelerde boy gösteren Şükrü Özyıldız ile ünlü sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ayrılık kararı aldı.
Bir süredir birlikte görüntülenmeyen ünlü çiftten Sibil Çetinkaya, ABD tatiline çıkarken; Şükrü Özyıldız ise Kolombiya'ya tatile gitti.