Sunday Times: Prens Charles Katar Şeyhi'nden çantada 1 milyon euro aldı

İngiltere, Prens Charles’ın Katar Şeyhi’nden bir çanta içinde 1 milyon euro bağış aldığı iddiasıyla çalkalanıyor. Sunday Times gazetesi, Galler Prensi’nin bağış olarak Katar Şeyhi’nden nakit 1 milyon euro aldığını yazdı.

Clarence House, İngiliz gazetesinin, Galler Prensi'nin Katarlı bir politikacıdan 1 milyon euro nakit içeren bir çantayı kabul ettiğini yazmasının ardından, Prens Charles'ın hayırsever bağışlar aldığını ve bu bağışlarla ilgili doğru süreçlerin izlendiğini açıkladı.