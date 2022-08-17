Süper model Bella Hadid ilk kez dizide oynayacak

Rolünü anlatırken, “İnsanlar benimle tanışacak ve 'Ben seni fahişe sanıyordum. Ya da senin kaba olduğunu düşünüyordum' diyecek. Ben de 'Dergi kapağında gördüğün diğer kişi; onda ruh yok, hiçbir şey yok. Bu sadece bir zırh’ diyeceğim” şeklinde konuştu.