Süper model Bella Hadid ilk kez dizide oynayacak

Haberler - ntv.com.tr | 17.08.2022 - 11:40 - Son Güncelleme : 17.08.2022 - 12:03
Süper model Bella Hadid, Ramy dizisinin gelecek sezonunda oyunculuk denemesi yapacak. GQ dergisine konuşan 25 yaşındaki model, Mısır’dan Amerika’ya yıllar önce göç etmiş bir ailenin üyesi olan Ramy Hassan’ın hikayesini anlatan dizide Ramy’nin kız arkadaşını canlandıracak.
“İnsanlar ilk oyunculuk denememdeki rolümün süper şehvetli ve seksi olduğunu düşünüyor muhtelemen” diyen Hadid, rolünün düşünüldüğü gibi olmadığını, canlandırdığı karakterin “tuhaf biri” olduğunu söyledi.
Rolünü anlatırken, “İnsanlar benimle tanışacak ve 'Ben seni fahişe sanıyordum. Ya da senin kaba olduğunu düşünüyordum' diyecek. Ben de 'Dergi kapağında gördüğün diğer kişi; onda ruh yok, hiçbir şey yok. Bu sadece bir zırh’ diyeceğim” şeklinde konuştu.
Hadid ayrıca, dizinin Amerika'da Müslüman olmanın ne anlama geldiğini ele aldığı için canlandırdığı karakterin dininden veya geleneklerinden uzak olmadığını da anlattı.
Babası Filistinli, annesi Hollandalı olan Hadid, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarıyla ilgili bugüne dek tepkisini dile getirmekten çekinmedi. Bu konudaki duyarlılığı bilinen ünlü model, Ramy ekibinin kendisine setteki ilk gününde “Özgür Filistin” yazan bir tişört hediye ettiğini ve bu hediyenin de onu gözyaşlarına boğduğunu anlattı.
Hadid ayrıca, “Büyürken ve bir Arap olarak, ilk kez benzer düşünen insanlarla birlikte oldum. Kendimi görebildim” diye konuştu.
Bella Hadid’li Ramy dizisinin üçüncü sezonu bu yılın sonlarına doğru Hulu adlı dijital platformda yayınlanacak.
Dizide Ramy Hassan, Mısır’dan Amerika’ya yıllar önce göç etmiş bir ailenin üyesi olarak New Jersey’de yaşamını sürdürmektedir. Ramy, yetiştiği Müslüman toplum ile göç ettiği ABD’deki yaşam tarzı arasında sıkışıp kalmıştır. Hayatın ahlaki bir sınavdan ibaret olduğunu düşünen Müslüman toplumla hayatın hiçbir öneminin olmadığını düşünen bin yıllık bir neslin arasında kalmanın zorluklarını deneyimleyecektir.
Tam adı Isabella Khair Hadid olan Filistin asıllı Amerikalı model, 2016 yılında sektör uzmanları tarafından Model.com'un Yılın Modeli Ödülleri'nde "Yılın Modeli" seçildi.
Hollandalı model Yolanda Hadid ile çocukken İsrail’den sınırdışı edilen ve ailesiyle birlikte ABD’ye göç eden Filistinli gayrimenkul geliştirme uzmanı Muhammed Hadid’in kızı olarak dünyaya geldi. Ablası Gigi Hadid ile moda dünyasının en etkili isimleri oldular.
Verdiği bir röportajda, "Babam her zaman dindardı ve bizimle dua ederdi” diyen Hadid, kendini “Müslüman olmaktan gurur duyuyorum” sözleriyle ifade etti.
Bella ve Gigi Hadid, birlikte Victoria’s Secret defilesinde birlikte yürüyen ilk kardeşler oldu.