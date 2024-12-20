Superman: Legacy filminden ilk görüntüler: 2025'te vizyona girecek

ABD'li oyuncu David Corenswet'in başrolde olduğu yeni Superman filmi Superman: Legacy'den ilk fragman yayınlandı. James Gunn'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmden yayınlanan ilk görüntüler, DC hayranlarını heyecanlandırdı.

Superman: Legacy filminden ilk görüntüler: 2025'te vizyona girecek - 1

Batman, Superman, Aquaman ve Wonder Woman gibi karakterlerin yer aldığı DC sinema evreni, yeni bir döneme girmişti.

Henry Cavill'in Superman rolünden ayrılmasının ardından DC evrenini başlatacak filmde rol alacak isim David Corenswet oldu. Corenswet, Pearl, The Politician ve We Own This City gibi yapımlarla tanınıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Superman: Legacy filminden ilk görüntüler: 2025'te vizyona girecek - 2

İLK FRAGMAN YAYINLANDI

2025 yılının en merakla beklenen filminden ilk fragman geldi. Fragman sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Fragman, Superman'in Dünya'ya gelişi ve ardından hayranların favorisi olmaya aday görünen Süper köpek Krypto tarafından uyandırılmasıyla başlıyor.

Superman: Legacy filminden ilk görüntüler: 2025'te vizyona girecek - 3

Fragmanda ayrıca Guy Gardner/Green Lantern (Nathan Fillion), Rex Mason/Metamorpho (Anthony Carrigan), Hawkgirl (Isabela Merced) ve Michael Holt/Mister Terrific (Edi Gathegi) gibi diğer karakterler de tanıtılıyor.

Filmde yeni "Louis Lane"e, Emmy ödüllü dizi The Marvelous Mrs. Maisel ile yıldızı parlayan Rachel Brosnahan hayat veriyor.

Superman: Legacy filminden ilk görüntüler: 2025'te vizyona girecek - 4

Superman'in baş düşmanı Lex Luthor'ı canlandıran isim ise X- Men serisi, Mad Max: Fury Road, Sıcak Kalpler ve The Menu gibi filmlerle tanınan İngiliz oyuncu Nicholas Hoult.

Superman: Legacy filminden ilk görüntüler: 2025'te vizyona girecek - 5

NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Film, genç Superman'in hayatına odaklanacak ve nasıl süper kahramana dönüştüğünü beyazperdeye aktaracak.

James Gunn'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Superman: Legacy filmi, 11 Temmuz 2025'te vizyona girecek.

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