Superman: Legacy filminden ilk görüntüler: 2025'te vizyona girecek

Batman, Superman, Aquaman ve Wonder Woman gibi karakterlerin yer aldığı DC sinema evreni, yeni bir döneme girmişti.



Henry Cavill'in Superman rolünden ayrılmasının ardından DC evrenini başlatacak filmde rol alacak isim David Corenswet oldu. Corenswet, Pearl, The Politician ve We Own This City gibi yapımlarla tanınıyor.