Supernatural dizisinin oyuncusu Misha Collins biseksüel olduğunu açıkladı

MISHA COLLINS KİMDİR?

Misha Collins 20 Ağustos 1974’te ABD’nin Massachusetts eyaletinde dünyaya geldi. 2001’de lise aşkı, tarihçi ve gazeteci Victoria Vantoch ile evlendi. Ünlü aktörün West Anaximander Collins (11) adında bir oğlu ve Maison Marie Collins (9) adında bir kızı bulunuyor.

Misha Collins ve Victoria Vantoch, evlilik öncesi birliktelikleriyle birlikte 30 yıllık ilişkilerini geçen yıl noktaladıkları haberleri çıktı. Ancak çift hiçbir zaman bu haberler hakkında bir açıklama yapmadı. İkilinin resmi olarak boşanıp boşanmadığı bilinmiyor.