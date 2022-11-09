Acun Ilıcalı'dan Survivor yeni sezon yarışmacılarıyla ilgili heyecanlandıran açıklamalar: Survivor'da kimler olacak?

Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum’un konuğu olan Acun Ilıcalı, 2023 Survivor yarışması hakkında bilgiler verdi. Ilıcalı, “Survivor’da bu sene aklın da ön planda olduğu bir döneme geçiyoruz şu anda. Biraz Özge Ulusoy, Pascal Nouma dönemini özledim, o Survivor’ın tadını vermek istiyorum. Hem aklı olup hem de belli bir becerisi olan Survivor canlandırıyoruz kafamızda” dedi.