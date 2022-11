Acun Ilıcalı'dan Survivor yeni sezon yarışmacılarıyla ilgili heyecanlandıran açıklamalar: Survivor'da kimler olacak?

"HASAN CAN'I SEYRETTİM 'BU NE?' DEDİM"

Ilıcalı, Exxen'de program yapan Hasan Can Kaya ile tanışma hikayesini de şöyle anlattı:

"Hasan Can’ı seyrettim baktım ‘Bu ne?’ dedim. Hasan Can o sırada gösteriye gidiyormuş ben de o sırada Göcek’teyim ‘Uçağı yolluyorum, bana 1 saatini ayırır mısın?’ dedim, ekibiyle havaalanına geldiler. 15. dakikada konu bağlanmıştı. Açıkçası Hasan Can Kaya ile 3-0 önde başladım. Hasan Can Kaya, on milyonda bir bulunabilecek yeteneklerden biri. Olağanüstü bir yeteneği var" dedi.