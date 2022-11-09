Acun Ilıcalı'dan Survivor yeni sezon yarışmacılarıyla ilgili heyecanlandıran açıklamalar: Survivor'da kimler olacak?

Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum’un konuğu olan Acun Ilıcalı, 2023 Survivor yarışması hakkında bilgiler verdi. Ilıcalı, “Survivor’da bu sene aklın da ön planda olduğu bir döneme geçiyoruz şu anda. Biraz Özge Ulusoy, Pascal Nouma dönemini özledim, o Survivor’ın tadını vermek istiyorum. Hem aklı olup hem de belli bir becerisi olan Survivor canlandırıyoruz kafamızda” dedi.
Ilıcalı, İstanbul'da motosiklet kullanırken, ters yönden gelen bir araç ile çarpışması sonrası yaşadıklarını da anlattı. Kolu kırılan Ilıcalı, yaşadığı zorlu süreci anlatırken, "Ameliyat 3 saat sürmüş, vidalı bir parça yerleştirdiler açıkçası ağır bir ameliyattı. Sağ elimi kullanamadım, zor bir 20 gün geçirdim. Vatandaşımızın bana olan geçmiş olsun dilekleri, sevildiğini hissetmek çok güzel bir şey, hepsine teşekkür ediyorum" dedi.
Motosiklete olan tutkusundan bahseden Ilıcalı, "Motosiklete bakış açım babam, hayatımda gördüğüm en güvenli sürücüydü. Bu ecelin insanı ne zaman bulacağı hiç belli olmuyor. Ağır bir kaza geçirdim ama elim tuttuğu anda motosiklete bineceğim" dedi.
Ilıcalı, Exxen'de program yapan Hasan Can Kaya ile tanışma hikayesini de şöyle anlattı:
"Hasan Can’ı seyrettim baktım ‘Bu ne?’ dedim. Hasan Can o sırada gösteriye gidiyormuş ben de o sırada Göcek’teyim ‘Uçağı yolluyorum, bana 1 saatini ayırır mısın?’ dedim, ekibiyle havaalanına geldiler. 15. dakikada konu bağlanmıştı. Açıkçası Hasan Can Kaya ile 3-0 önde başladım. Hasan Can Kaya, on milyonda bir bulunabilecek yeteneklerden biri. Olağanüstü bir yeteneği var" dedi.