Survivor 2024 şampiyonu belli oldu: Nefise mi? Ogeday mı? Survivor All Star birincisi kim oldu? (İşte All Star sezonunun kazananı)
Survivor 2024 şampiyonu aylar süren mücadele ardından 14 Haziran 2024 tarihinde belli oldu. Survivor All Star'da büyük finale kalan Nefise ve Ogeday arasında yapılan düellolar sonucunda sezonunun birincisi belli oldu. Peki, Survivor All Star birincisi kim oldu? İşte gecede yaşananlar ve All Star sezonunun kazananı...
Bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor'da bir sezon daha sona erdi. Kırmızı ve mavi takımın tüm sezon boyunca kıran kırana mücadele ettiği performans senesinde sona gelindi.