Survivor 2024 şampiyonu belli oldu: Nefise mi? Ogeday mı? Survivor All Star birincisi kim oldu? (İşte All Star sezonunun kazananı)

Survivor 2024 şampiyonu aylar süren mücadele ardından 14 Haziran 2024 tarihinde belli oldu. Survivor All Star'da büyük finale kalan Nefise ve Ogeday arasında yapılan düellolar sonucunda sezonunun birincisi belli oldu. Peki, Survivor All Star birincisi kim oldu? İşte gecede yaşananlar ve All Star sezonunun kazananı...

Survivor 2024 şampiyonu belli oldu: Nefise mi? Ogeday mı? Survivor All Star birincisi kim oldu? (İşte All Star sezonunun kazananı) - 1

Bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor'da bir sezon daha sona erdi. Kırmızı ve mavi takımın tüm sezon boyunca kıran kırana mücadele ettiği performans senesinde sona gelindi.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor 2024 şampiyonu belli oldu: Nefise mi? Ogeday mı? Survivor All Star birincisi kim oldu? (İşte All Star sezonunun kazananı) - 2

Survivor All Star 2024'te ilk iki finalist Dominik Cumhuriyeti'ndeki oyunlarda galip gelen Batuhan ve Nefise, olurken; İstanbul'daki yarı finalde de Ogeday ve Seda finale adını yazdırdı.

Survivor 2024 şampiyonu belli oldu: Nefise mi? Ogeday mı? Survivor All Star birincisi kim oldu? (İşte All Star sezonunun kazananı) - 3

13 Haziran akşamı İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşen canlı yayında finalin nasıl olacağı açıklandı.

Survivor 2024 şampiyonu belli oldu: Nefise mi? Ogeday mı? Survivor All Star birincisi kim oldu? (İşte All Star sezonunun kazananı) - 4

KIRAN KIRANA MÜCADELE

İlk olarak yarışmacıların yüzdelerini açıklayan Murat Ceylan, "6 olan rakibini eleyecek ve kalan iki yarışmacı final mücadelesinde karşı karşıya gelecek" dedi ve eşleşmeleri duyurdu.

%67,4 yüzdesi olan Ogeday, %54,85 yüzdeli Seda ile eşleşti. %60,54 yüzdeye sahip Nefise ise %59,75 orana sahip olan Batuhan ile eşleşti. Ogeday ile Nefise atış seçen taraf oldu.

Survivor 2024 şampiyonu belli oldu: Nefise mi? Ogeday mı? Survivor All Star birincisi kim oldu? (İşte All Star sezonunun kazananı) - 5

"GÖNLÜMÜN ŞAMPİYONUYLA EŞLEŞTİM"

Son ikiye kalmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan Ogeday, 6-1 skorla kazandı. Böylece Ogeday, iki final koltuğundan birinin sahibi oldu.

Gözyaşlarını tutamayan Seda, "İlk defa üzüntüden değil mutluluktan ağlıyorum. Kendi emeğimle gelebildiğim yere kadar geldim, gönlümün şampiyonuyla eşleştim. Ogeday'ın şampiyon olmasını ondan daha çok istiyorum. Bu yıl harika bir takımdaydım, hepsini çok seviyorum. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Survivor 2024 şampiyonu belli oldu: Nefise mi? Ogeday mı? Survivor All Star birincisi kim oldu? (İşte All Star sezonunun kazananı) - 6

"BENDEN BU KADAR"

Batuhan Karacakaya'yı 6-1 skorla mağlup eden Nefise, adını finale yazdırmayı başardı.

Survivor'a veda eden Batuhan, "Herkese çok teşekkür ederim. Sonradan gelmeme rağmen bir şeyleri başardığımı düşünüyorum. Benden bu kadar" ifadelerini kullandı.

Survivor 2024 şampiyonu belli oldu: Nefise mi? Ogeday mı? Survivor All Star birincisi kim oldu? (İşte All Star sezonunun kazananı) - 7

Büyük finalde rakibi Nefise'yi 6-2 deviren Ogeday, Survivor All Star'ın şampiyonu oldu.

Survivor 2024 şampiyonu belli oldu: Nefise mi? Ogeday mı? Survivor All Star birincisi kim oldu? (İşte All Star sezonunun kazananı) - 8
Survivor 2024 şampiyonu belli oldu: Nefise mi? Ogeday mı? Survivor All Star birincisi kim oldu? (İşte All Star sezonunun kazananı) - 9
Survivor 2024 şampiyonu belli oldu: Nefise mi? Ogeday mı? Survivor All Star birincisi kim oldu? (İşte All Star sezonunun kazananı) - 10
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