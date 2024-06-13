Survivor 2024 şampiyonu belli oluyor: Survivor All Star birincisi kim olacak?
Survivor 2024 şampiyonu aylar süren mücadele ardından 13 Haziran 2024 tarihinde belli oluyor. Survivor All Star'da büyük finale kalan kişiler arasında yapılan düellolar sonucunda finale adını yazdıran isimler belli oldu. Peki, Survivor All Star birincisi kim olacak?
Bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor'da bir sezon daha sona erdi. Kırmızı ve mavi takımın tüm sezon boyunca kıran kırana mücadele ettiği performans senesinde sona gelindi.