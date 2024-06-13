Survivor 2024 şampiyonu belli oluyor: Survivor All Star birincisi kim olacak?

"GÖNLÜMÜN ŞAMPİYONUYLA EŞLEŞTİM"

Son ikiye kalmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan Ogeday, 6-1 skorla kazandı. Böylece Ogeday, iki final koltuğundan birinin sahibi oldu.



Gözyaşlarını tutamayan Seda, "İlk defa üzüntüden değil mutluluktan ağlıyorum. Kendi emeğimle gelebildiğim yere kadar geldim, gönlümün şampiyonuyla eşleştim. Ogeday'ın şampiyon olmasını ondan daha çok istiyorum. Bu yıl harika bir takımdaydım, hepsini çok seviyorum. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.